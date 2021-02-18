北市大龍新城因海砂屋拆除重建後，終於在去年3月正式落成，台北市長柯文哲更選在除夕夜前往與居民圍爐，談到政績心酸處一度感動掉淚，慘遭議員怒嗆沒有政治良心，對此，北市市場處18日上午回應，多數問題一開始就已改善，至於客廳滲水、窗戶變形、頂樓風切聲，廠商已陸續改善，並澄清出現鐘乳石一說為舊聞。

台北市議員陳怡君接獲民眾投訴，並在17日前往大龍新城會勘，當地住戶抱怨，自入住後大樓樓梯不僅發生漏水，更出現鐘乳石懸掛，屋內窗戶變形，更傳出鬼哭神嚎的噪音，令全體住戶不勘其擾，她怒嗆，市長除夕前往圍爐，怎麼圍得下去，不僅沒有政治良心，更無視無辜的住戶的眼淚。

陳怡君表示，社區持續漏水，甚至有牆壁踢腳板脫落，住戶還投訴窗戶窗框的矽利康都已脆化，且有窗框打針防水，導致窗戶變形，及天花板掉落等危險情況，根本是拿民眾安危來開玩笑，並怒嗆柯「作秀」。

對此，市場處回應，市長柯文哲和副市長黃珊珊隨時都在關心及聆聽住戶的心聲，並一再指示市府團隊持續加強與住戶之間的溝通，且目前已掌握社區入住需協助的事項，將盡快幫忙住戶解決所有問題。

市場處表示，有關住戶客廳漏水，廠商已經在2月10日查驗，發現並非漏水，而是矽利康內有氣泡產生，為減低住戶疑慮，已與住戶約定於農曆年後安排進行修繕，預計一週內改善，在窗戶變形部分，由於洗窗機在高空作業，一時操作不慎才碰撞到該窗框邊角鈑片，導致窗框變形，廠商已應住戶要求改善，並擇日測試修復成效。

市場處指出，辦公樓層天花板掉落的問題，是交屋後自行僱工進行天花板裝修工程，包括裝設電扇、天花板造型等，天花板骨架間隔固定器及板材補強板已遭拆除，非原廠商責任，也已請裝修廠商修復，有利及危險性的部分由員工程廠商先行修繕。

針對有住戶抱怨頂樓風切聲太大，市場處指出，當初建築物設計時，已加強外牆鋁窗，採用雙層膠合玻璃搭配隔音氣密窗，鋁窗關閉後如有風切聲，應該是隔音氣密膠條脫落，廠商已陸續改善，若為隔音氣密膠條脫落，將確認壓條不會變形再重新安裝，此外，對於出現鐘乳石，市場處也澄清，為去年8月份的事情，並強調大龍新城自交屋迄今，共有3處出現類似情況，其成因分別為水錶室、預留套管滲水、管委會未定期清理連續壁洩水孔所致，目前均全數改善完成。

(中時 )