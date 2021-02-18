日月潭觀光圈，18日在九族文化村大會師。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

日月潭觀光圈18日舉辦新春團拜，產官學近300人齊聚，為觀光發展許宏願，希望未來持續深化品牌意象、規畫創新精緻遊程、強化數位行銷，並積極輔導旅遊友善服務。

南投縣長林明溱、立法委員許淑華及馬文君、行政院中部聯合服務中心祕書李柏萱、日月潭國家風景區管理處長簡慶發、南投縣觀光處長陳志賢、彰化縣城市暨觀光發展處長田飛鵬、埔里鎮長廖志城、竹山鎮長陳東睦、集集鎮長陳紀衡丶魚池鄉長劉啟帆、國姓鄉長丘埔生丶名間鄉沈文宗課長、彰化縣田中鎮長洪麗娜及其他鄉鎮公所代表、日月潭觀光圈聯盟36個觀光產業公協會及單位都參與在九族文化村舉辦的新春團拜，與會者也趁此機會欣賞園區綻放的櫻花。

日月潭觀光圈聯盟盟主魏振宇表示，「觀光圈」是交通部長林佳龍觀光主流化的重要策略之一，日月潭觀光圈則是由南投縣13個鄉鎮及彰化縣田中與二水共15個鄉鎮所組成，並在日月潭國家風景區管理處輔導下，成立日月潭觀光圈聯盟，協助整合及行銷日月潭觀光圈的發展，歷經半年多來的資源盤點及共識凝聚，「日月潭觀光圈」的品牌知名度已在市場經慢慢擴展，未來將持續深化品牌意象、規劃創新精緻遊程、強化數位行銷，並積極輔導旅遊友善服務。

日月潭國家風景區管理處長簡慶發指出，日月潭觀光圈有幾項特色，第一，以在地產業為基礎整合，業者具有強烈發展共識，並擬具「日月潭觀光圈聯盟簡則」做為推動組織基礎，可達到永續發展的目標；第二，涵蓋4大特色區域，分區打造特色亮點，分別為台灣之心 （埔里、仁愛、國姓、魚池）、太極美地 （竹山、鹿谷）、集集鐵道 （信義、集集、水里、田中、二水）、中興文創 （南投市、草屯、名間、中寮）；第三，整合跨部會資源成果，規畫亮點遊程，落實觀光主流化政策，因此包含農委會的休閒農業區、休閒農場、森林遊樂區、金牌農村；經濟部的數位街區、形象商圈、產業群聚計畫；國發會的地方創生計畫培育青年團隊等，都是未來規畫遊程的重要元素；第四，日月潭觀光圈品牌化發展，為讓日月潭觀光圈內業者及遊客重新認識這個新興旅遊地品牌，以「SunMoonLake PLUS」為新的品牌名稱行銷。

未來，日月潭國家風景區管理處將積極攜手日月潭觀光圈聯盟，持續盤點資源，辦理產業增能、創新遊程設計、品牌形象影片拍攝、建置日月潭觀光圈活動年曆、跨域交流參訪、主題遊程PAK行程開發、產業領袖與幕僚長課程、旅行社踩線媒合等推廣活動，預計今年6月辦理成果發表會。

(中時 )