中國大陸國家主席習近平和美國總統拜登除夕通了2小時電話，兩國元首就雙邊關係和重大國際及地區問題深入交換意見。前國安會秘書長蘇起直言，這通電話是象徵意義大於實質意義，總統蔡英文在過年前曾指責中國大陸破壞兩岸現狀，但他個人認為，蔡英文上台後這5年，對內漸進台獨，已實質「顛覆現狀」。

蘇起18日出席《TVBS》「少康戰情室」政論節目，與有意參選國民黨主席與2024總統大選的節目主持人趙少康，討論拜習通話後，台灣該如何因應及台海局勢議題。受邀出席的還有前台中市長胡志強。

中廣董事長趙少康。(圖/本報資料照)

趙少康詢問蘇起，「除夕這通電話，拜登警告習近平，北京將為其侵犯人權行徑付出代價，而台灣、香港、維吾爾族、人權等問題。看起來像是雙方各講各的，您如何看待雙方這次討論的內容？」。

蘇起提到，這次通話基本上是象徵意義大於實質意義，雙邊只是把「線」畫出來。他認為，拜登現在在外交層面的動作，都要從內政來看，拜登現在內政主要以緩解疫情，復甦經濟，外交政策上仍以「穩定維持現狀」為主，若要能看出他外交政策走向，較適合時間應在6個月後。蘇起還說，「維持現狀」蔡英文在剛上台也提過，但現在變得如何，大家想必也很清楚，一開始說不做的，到現在都做了。

前國安會秘書長蘇起。（圖/本報資料照片）

趙少康再問蘇起，「蔡英文在春節過年前曾指責中國大陸破壞兩岸現狀，但您是否有感受到蔡英文所稱維持現狀？」。

蘇起回應，當然沒有，從當年談的「九二共識」、「一中各表」至今，在蔡英文任內都沒有了，連台北市長柯文哲提得「兩岸一家親」也破壞掉了，且台灣內部推動「去中國化」、海巡署艦艇近日加漆台灣Taiwan(推動華航改名、蕭美琴自稱「台灣駐美大使」)，與前總統陳水扁當年推正名運動，並沒多大差別，只是邁的步伐比較小，沒引起美國政府注意。

他強調，蔡英文推漸進台獨的最大原則，就是不引起美國媒體注意，長久累積下來，就走了很遠的路，因此，他認為，過去5年，蔡英文其實已經「顛覆現狀」了。

(中時新聞網)