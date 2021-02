華府智庫蘭德公司近日發布研究報告,指出從種族、族群、性別、性傾向團體的統計數據來看,平民與軍隊的行為健康問題相差不遠;但就美軍內部來看,相較於其他非白裔軍人,白裔官士兵更容易出現心理健康問題。與男性軍人相比,女性心理健康問題最為嚴重。

報告表示,在民間社會中,種族與族裔形成的少數團體,以及婦女、性傾向少數族群,往往因為處於社會弱勢地位,而在心理健康與物質成癮上面臨更多危險因子的挑戰。

相較之下,目前對於軍中少數族裔或團體是否也存在前述的健康差異,五角大廈所知甚淺。為此,國防部贊助蘭德進行研究,藉由比較少數族裔與多數成員之間的心理健康行為狀況,進而掌握軍中心理衛生現況是否與民間有所區別,以貫徹軍方對多元性與包容性政策的支持立場。

報告中分析數據來自《2015年健康相關行為調查》(2015 Health Related Behaviors Survey)、《2015年全國藥物濫用及健康調查》(2015 National Survey on Drug Use and Health)、2015年與2016年《健康行為危險因子監測系統》(Behavioral Risk Factor Surveillance System),以及2015年《全國健康營養研究調查》(National Health and Nutrition Examination Survey)。

就心理健康部分,涵蓋憂鬱症、自殺與創傷壓力症候群;就物質依賴成癮部分,則抱括酒精成癮、吸菸等等。

調查結果與民間現象呈現截然不同的結果。儘管非西班牙裔黑人與亞裔官士兵比非西班牙裔白人更容易尋短;但少數種族、族裔軍人的心理健康問題較白裔軍人來得低。

其中;相較於男性軍事人員,女性軍士官出現心理健康問題的比例較高;不過,女性出現酒精成癮、藥物濫用與吸菸的比例卻較低。就性傾向來看,其調查結果與民間統計數字落差最大,這恐是社會文化壓力造成。相較於雙性戀軍人,男同性戀與女同性戀心理健康趨勢則互不相同。

報告還指出,相較於白裔同僚,非西班牙裔黑人官士兵與西班牙裔軍人的尋短的企圖更高。這點與民間社會的少數族群、族裔的輕生企圖比例相反。就既遂數字來看,少數族群、族裔因而喪失性命的比例則較低。

若與民間社會相比,性別差異對心理健康產生的影響與民間相當。相較於男性袍澤,女性軍職人員更容易出現精神健康問題,但酒精與菸草成癮的比例較低。

與異性戀相比,軍職中的男同性戀、女同性戀與雙性戀,酒精成癮的比例更高;若與民間統計數據相比,軍中性傾向少數過度飲酒的問題更為嚴重。

報告建議,五角大廈應將精力置於尋短防治之上;特別是非西班牙裔黑人、西班牙裔與亞裔軍職人員。更進一步而言,國防部應確保相關預防計畫與行為健康治療,能滿足少數族裔、群體軍事人員的獨特需求與壓力源,以確保軍隊處於最佳戰力。

(中時新聞網)