今(18日)晚開獎的威力彩連26摃！下期獎金上看6.5億元，18日大樂透頭獎未開出，下期保證獎金1億元，春節大紅包本期開出15組，其中12組為單注中獎，3組為2注均分。

台彩開出第110000021期大樂透，頭獎金額保證1億元，獎號分別為01、03、09、41、42、48，特別號27。

威力彩第110014期開獎，第一區中獎號碼為04、21、24、26、34、35，第二區中獎號碼為08。

加開春節大紅包9個號碼分別為03、07、08、14、17、23、24、40、49，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。自2月9日至本期大樂透累計開出290組春節大紅包，未達360組，繼續加開春節大紅包。

新的一年為金牛年，台彩特別加碼近4年最高的春節獎金8.6億元，其中「大樂透」自2月9日至21日(農曆初十)連續13天每天開獎，周一至周日都能玩，創史上連續開獎天數最長的紀錄。

此外，台彩也加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就，每組獎金100萬元，若有兩注以上同時對中同一組獎號，則獎金均分；360組「春節大紅包」將持續加開至全部送出或2月26日加碼活動截止。

(中時新聞網)