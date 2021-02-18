去年國民黨大敗，前高雄市長韓國瑜還被罷免；資深媒體人黃暐瀚曾預測，國民黨2024年不會贏的機率高達87%。黃暐瀚18日建議，國民黨要把2022年六都選舉當成2024年總統大選來打，誰輔選2022年成功，誰就出來選2024總統大選，因為國民黨2024想要勝選的機率極小僅為13%，所以誰能成功輔選，誰就選2024總統才是唯一的辦法。暐瀚觀點71｜品觀點

黃暐瀚在品觀點直播節目《暐瀚觀點》中表示，想選國民黨主席的，通通站出來，不管最後誰選上、誰沒上，通通不要跑，全部一起承擔2022。國民黨秘書長李乾龍曾放話希望過半，「想贏15縣市」；那就責任分區，分區規畫輔選這15縣市。比如趙少康以前選過台北市長，就輔選台北市，台北市成敗就由他負責，如果敗了，就別想2024；新北市侯友宜自己要連任新北市長；台中有國民黨主席江啟臣，輔選台中就交給江啟臣，台中沒有贏，他就失去2024的資格。

黃暐瀚認為，國民黨要把2022當成2024來打，2022年所有黨主席參選人都來輔選，畫下責任區、立下軍令狀，選贏的人就有資格選2024，沒選贏、輔選失敗的人就不要想2024。就不會再面臨2018大勝、2020卻大敗的窘境。當年2018年國民黨拿下15個縣市，贏了220萬票，短短一年全部消耗掉，因此國民黨如果想贏2024，現在就把2022綁2024一起來作決定。

黃暐瀚建議，國民黨想贏，就要破釜沉舟，把2022年當成2024年來打，誰能夠輔選2022成功，誰就是2024的總統參選人，雖然國民黨2024想要勝選的極小機率僅13%，但這也是唯一的辦法。

13%的勝機！ 鼠年我說： 藍營三局：亂局 殘局 流局 還說國民黨2024 87%不會贏 很多網友說，聽完很「嘜尬意」～ 牛年第一集的「暐瀚觀點」，就來說說：「13%的勝機！」 先提「黨主席四問」： 1 朱立倫... 由黃暐瀚發佈於 2021年2月18日 星期四

(中時新聞網)