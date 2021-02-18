科法斯發布最新一季貿易風險報告及2021年《國家與行業風險手冊》，該報告指出，預計2021年世界經濟平均增速可能達到4.3％，全球貿易額將增長6.7％。對於台灣國家風險評級則由A3（尚稱滿意）升級至A2（低度風險）。

科法斯表示，儘管中國和亞洲其他經濟體在推動全球經濟增長，但主要發達經濟體的GDP 2021年仍無法恢復至疫情前的水準。這種不均衡現象的加劇，加上許多國家的民眾對政府控制疫情的處理方式不滿，導致今年抗議活動和暴力事件不斷湧現。

科法斯預計，2021年世界經濟平均增速可能達到4.3％，全球貿易額將增長6.7％（2020年為-5.2％）。上述預測的假設前提是主要發達經濟體到夏季至少能為60％的人口接種疫苗。實際上，由此產生的群體免疫可能標誌著「走走停停」階段的結束，也就是阻礙經濟活動的連續封鎖措施將告一段落。

科法斯指出，2020年，全球所有地區的企業倒閉數量均有所下降，其中，全球總體下降 12％、歐元區下降22％、亞太地區下降19％、北美下降3％，這主要是由於各國政府出臺了一系列援助計畫，使許多企業在今年得以存活下來。

然而，儘管有各種政府援助計畫的支持，科法斯預計，2020 年疫情的衝擊仍將導致2022年企業破產數量增加，特別是在西班牙（較2019年上升16％）、法國（13％）、義大利（9％）和德國（6％）。

至於在最新一季的貿易風險報告中，科法斯預計全球經濟將經歷不均衡復甦。科法斯認為，國家之間嚴重不均衡。儘管中國和亞洲其他經濟體（例如，台灣的評級有所改善）在推動全球經濟增長，但主要發達經濟體的GDP今年仍無法恢復至疫情前的水準。高度依賴服務業的國家（例如西班牙或英國）以及疫苗接種進程落後的國家則需要更長的時間才能恢復。

除了國家之間有嚴重不均衡外行業之間也有不均衡。科法斯說，此一季度行業風險評估中有23個行業出現改善，其中幾乎一半可歸因於汽車行業在2020年下半年驚人的成長，其次是建築行業和化工行業。毫無疑問，疫情將對眾多服務業造成長期影響，有9個行業的風險評級遭到降級，其中交通運輸業受創最深。

另外，科法斯表示，「各國內部收入差距擴大」─初級工人、年輕人和女性的失業率高於其他人，其中女性在受疫情影響最嚴重的服務業中占比過高。此外，本世紀以往爆發的流行病危機表明，收入差距擴大的現象將長期存在，並將加劇社會動盪，而動盪通常發生在疫情結束之後。

(工商 )