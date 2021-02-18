澳洲將通過新法案，要求網路平台為新聞內容付費之際，谷歌周三選擇跟澳洲媒體巨擘新聞集團（News Corp）簽付費協定同時，臉書卻禁止澳洲用戶檢視與分享澳洲媒體新聞而惹怒澳洲社會，激起政府高層周四抨擊其傲慢行為。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）特別在其臉書帳號，指責臉書行為對澳洲不友善，連公共衛生與緊急救援等最基本的資訊服務連結也切斷，痛罵其做法「傲慢」和「令人失望」。

財長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）批評臉書不但禁止澳洲人透過其平台看澳洲媒體的新聞，甚至無法連上像氣象局等跟新法案無關的政府網站。這種「錯誤」和「沒必要」的舉動只會破壞臉書在澳洲的名聲。

臉書周四早上移除幾個澳洲政府的臉書帳號，當中包括提供新冠肺炎疫情和野火威脅等最新資訊的政府網頁。

澳洲下議院周三通過「新聞媒體議價法案」（News Media Bargaining Code）要求像谷歌與臉書等網路平台，必須為顯示與連結新聞內容而付費給媒體。外界預期上議院最快下周通過此法案而成為法令。

谷歌做法跟臉書相反，周三跟新聞集團簽下為期三年的營收共享協定。新聞集團在澳洲和西方擁有像華爾街日報與紐約郵報等多家重要媒體。

知情人士透露，谷歌未來因其平台顯示與分享新聞集團的內容，支付數千萬美元計的費用。

谷歌全球夥伴關係部總裁哈里森（Don Harrison）說，包括「谷歌新聞媒介」（Google News Showcase）和YouTube等平台可取得新聞集團提供的文字與影音等新聞內容。

知情人士透露，新聞集團不會為谷歌提供獨家影音新聞。

哈里森說谷歌新聞媒介已跟全球逾500家媒體與出版商建立合作關係。谷歌去年表示未來三年，就新聞內容向合作媒體支付逾10億美元。

莫里森以谷歌做典範，呼籲臉書跟澳洲政府進行建設性合作，強調澳洲不受科巨頭威脅，國會不因壓力而影響其對新法案的態度。

臉書周四中午恢復大部份受影響的澳洲政府網頁。

(工商 )