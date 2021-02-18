台灣彩券統計2/18晚間為止，大樂透春節大紅包加碼活動已實施十天，累計開出組數已達290組，共354注中獎，其中獨得百萬獎金者多達239注，平均每天誕生24位百萬富翁。目前360組100萬元的春節大紅包獎項中尚餘70組未送出，2/19開獎的大樂透仍將繼續加開。

台灣彩券表示，大年初七最新開獎結果出爐，今天2/18晚上開獎的大樂透頭獎仍無人中獎，頭獎獎金4,464萬元將累入下期，2/19開獎的大樂透頭獎仍將保證一億元；第110000014期威力彩頭獎也未開出，5.9億元的高額獎金持續累入次期，下周一2/22開獎當期頭獎上看6.5億元。

台彩表示，大樂透本期所加開的九個春節大紅包獎號由小到大分別為03、07、08、14、17、23、24、40和49，本期共開出15組，其中12組為一注獨得，每注均贏得100萬元獎金，另有3組為兩注均分，每位中獎人各分得獎金50萬元。

台彩說，本期共18家投注站幸運開出春節大紅包獎項，其中，台北市北投區「帝寶投注站」、台南市學甲區「日盛彩券行」、屏東縣內埔鄉的「億來富彩券行」以及屏東縣東港鎮的「旺得福公益彩券」等四家投注站都在18日晚上開出金牛年的第二注春節大紅包獎項，可謂雙喜臨門。

(工商 )