（圖／本報資料照片）

民進黨政府自元旦起開放進口萊豬，引發民怨，國民黨趁機發起反萊豬、公投綁大選兩項公投案，並與罷免萊委分進合擊，全台點火。對此，實踐大學副校長江岷欽昨(17日)在政論節目中直言，雙公投當然有政治動員能量，「可是對於現在要把一些人罷掉，恐怕是欲罷不能的可能性比較高。」

江岷欽17日在政論節目《少康戰情室》中說，政治動員一定以人為主，用議題取向，有時候離大家還是遠一點，議題要說到人心、說到骨子裡，真的需要花一點時間，國民黨推動的雙公投當然有政治動員能量，可是現在看起來，要罷掉一些政治人物而言，「恐怕是欲罷不能的可能性比較高」。

至於，國民黨跟民眾黨合作是否會在2022成局？江岷欽認為，藍白不合，難道要藍白拖嗎?也就是說當你面對一個執政黨是這麼大權力的時候，當然要合作，不是敵人就是朋友，在政治上就是如此，就你如果跟敵人和解，就沒有敵人，就變朋友了，那政治上也是如此。

另外，關於兩黨要如何瓜分政治版圖然後合作，江岷欽認為，「如果連這都不能談，那其他都不用講了，所以我說藍白不合，難道要穿藍白拖？」

至於國民黨發動反萊豬、綁大選兩項公投，第2階段連署在農曆年前已各逾53萬份，國民黨接著將進一步展開公投宣傳及論述，再配合縣市自治條例釋憲、罷免萊委分進合擊，力拚8月28日投下同意票。

(中時新聞網)