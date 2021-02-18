許多外型亮眼的正妹，會選擇當直播主，無論是與網友聊天、玩遊戲等，因為可以直接互動，吸引許多粉絲收看，一名28歲男工程師，表示與一名女直播主越來越熟，兩人還會私下聊天，期間直播主透露男友條件，讓暈船的工程師好心動，但網友卻急勸他「拜託千萬不要」。

工程師在論壇「dcard」上發文，表示自己在直播平台《Twitch》，發現一名可愛直播主，認為對方是聰明的女生，且兩人聊天時，直播主透露理想中的男友條件，由於直播收入也不錯，因此「希望找到一個可以一起享樂的男友，寧缺勿濫，月薪至少要10萬」。

工程師說聽到條件有點擔憂，因為目前月薪還沒達到標準，不過已經暈船的工程師，還是抱著期待表示自己除了薪水，其他都符合直播主條件，「28歲中字輩理工男，會彈吉他打遊戲，講話60%幽默，前任說長相乾淨斯文，平時也有健身習慣」，至於薪水雖然目前僅7萬，不過原PO自認有成長空間。

最後工程師坦承自己有抖內該直播主，兩人也會私聊，近日也會約對方出去，但還是想問問女網友，薪水究竟重要嗎？網友看到文章，紛紛留言勸退工程師，表示現在直播主表現出有機會可以追的樣子，是因為你有抖內，也有同是直播主的網友直言「我只能跟你說歡場無真愛，施主保重，光是你想在直播圈找另一半，這件事就真的是好傻好天真」、「直播能做多久，她有一技之長嗎？很明顯想找長期ATM」、「不要當盤子」。

(中時新聞網)