投資人居高思危 日股18日收低 22:402021/02/18 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本股市站上3萬點大關後，投資人對近期這波漲勢審慎以對，日經225指數18日收盤小幅下跌，不過平價服飾優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）股價強彈4.58％，協助抑制大盤跌勢。日經指數18日終場收低0.19％，報30,236.09點，早盤漲勢全數回吐。東證一部指數收盤下跌1％，報1,941.91點。日經指數15日重返3萬點重要心理關卡，創下30年來首見。 《國際金融》通膨和高殖利率擔憂 歐股收跌 《韓股》韓股收黑1.5％ 近3周最大跌幅 (工商 ) #指數 #日經指數 #居高思危 #日股 #收低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》訊銷救火 日經小跌0.19％ 15:402021/02/18 財經 10檔高殖利率定存股 他暴賺逾40％靠3大秘技 00:022021/02/18 財經 《觀光股》今年營收險中求高 六角攀2個半月高位 12:162021/02/18 財經 萬六投資術 富邦證：成長股、價值股分批布局 14:202021/02/18 財經 A股牛年首日高開逾1％ 上證指數漲破3,700點 10:222021/02/18 財經 滬深兩市漲跌互現 上證指數收漲0.55％ 16:112021/02/18 財經 《美股掃瞄》道瓊續創新高 那指標普收黑 08:522021/02/18 財經 興櫃犇 瑞鼎營收創高 04:102021/02/18 產業特刊 資金輪動至低估值、低基期股 台股大漲百點再創高 11:402021/02/18 財經 居家貿易類股 上月報喜 04:102021/02/18 證券．權證 瑞鼎擠下綠界 興櫃股王換人 04:102021/02/18 財經要聞 財經熱門新聞 撐了1年終於等到好價位？ 張國煒賣2.9萬張長榮航 - 財經 5G手機沒了？ 華為供應商大爆料：出貨量恐砍6成 - 財經 陸毀滅澳洲數十億葡萄酒產業 酒商：政府不該帶頭反華 - 財經 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 失業數據難看 美股開盤跌逾250點 沃爾瑪重挫6％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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