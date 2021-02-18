日本股市站上3萬點大關後，投資人對近期這波漲勢審慎以對，日經225指數18日收盤小幅下跌，不過平價服飾優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）股價強彈4.58％，協助抑制大盤跌勢。日經指數18日終場收低0.19％，報30,236.09點，早盤漲勢全數回吐。東證一部指數收盤下跌1％，報1,941.91點。日經指數15日重返3萬點重要心理關卡，創下30年來首見。

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