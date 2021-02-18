銅價周四盤中創九年新高，激勵礦商股價水漲船高。因為全球需求回升、供應緊張、和投機客押注綠能產業崛起會推升銅價等利多持續發酵，讓銅價從去年低點回升到現在累計大漲逾八成。

倫敦金屬交易所（LME）銅三個月期貨價，周四盤中每公噸大漲近3％報8,605.5美元，創2012年4月來新高。

在英國上市的重要礦商股價周四盤中大漲。力拓（Rio Tinto）上漲2.6％報6,400便士。必和必拓（BHP）上漲逾2％報2,290.5便士。安托法加斯塔（Antofagasta）上漲1.5％報1,740便士。

加特曼投資通訊（The Gartman Letter）發行人加特曼（Dennis Gartman）認為銅價大漲是全球大宗商品行情飆升的一部份，是各國央行與政府，採取異常寬鬆貨幣政策和大規模財政振興措施所激發的大行情。

獨立顧問巴爾（Robin Bhar）說銅市持續過熱，但基本面出現變化和投機客大舉進場押注銅價持續上漲，因此預期銅市多頭會延續一段時間。

花旗分析師哈金（Alexander Hacking）認為今年全球銅需求量將較供應量高出50萬公噸，使今年銅價至少再上漲20％。全球「去碳化」帶動結構性需求，可讓銅價延續數年的多頭走勢。

外界預期電動車需求增加會刺激銅需求大增，因為電動車所需要的銅，是內燃引擎汽車的三倍。通用數周前宣布2035年停止銷售柴油車與汽油車，成最新一家要轉向生產電動車的主要車商。

外界認為電動車等綠能需求讓銅出現長期供應緊張壓力，加上目前航運業貨船供應不足，影響銅出貨而令供應更吃緊。

巴爾指1990年代以來沒有再發現世界級銅礦，擔心未來五年裡礦商被迫在開採多年的礦場愈挖愈深，使生產成本不斷增加同時，挖出來的礦石質量愈來愈低。

(工商 )