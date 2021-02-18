美國眾議院18日針對GameStop（遊戲驛站）軋空之亂舉行聽證會，在網路論壇Reddit號召散戶買GameStop的34歲金融顧問吉爾（Keith Gill），將接受國會議員拷問，一同列席的還包括股票交易平台羅賓漢（Robinhood）、Reddit的執行長，以及自稱苦主的對沖基金經理人。

上個月在Reddit上發起的散戶軋空大戶行動，導致GameStop等低價股劇烈波動，為此清算所還要求羅賓漢等股票交易平台追加擔保品。

羅賓漢等線上券商遂於1月28日，禁止客戶買進GameStop等特定股票因應。但此舉惹惱國會議員，質疑羅賓漢等交易平台是否與和散戶對作的對沖基金串通一氣。

被眾院金融服務委員會傳喚的羅賓漢執行長泰內夫（Vladimir Tenev），在事先擬好的證詞中提到，中止用戶買股的決定，純粹是為符合監管單位的資本規定。

針對外界指控羅賓漢的應用程式功能，無異是鼓勵投資人頻繁買賣股票，或進行高風險的選擇權交易，他同時予以駁斥。

做空GameStop的梅爾文資本（Melvin Capital Management），因散戶群起軋空損失慘重，但該對沖基金明星操盤手普洛金（Gabriel Plotkin）聲稱，並未向羅賓漢施壓禁止用戶交易。

擁有金融分析師證照的吉爾，除了在Reddit開闢股票討論群組「華爾街賭注」（WallStreetBets），還在YouTube開設名為「咆哮小貓」（Roaring Kitty）的頻道成了財經網紅，他數月來在這兩大平台鼓吹散戶投資GameStop。

吉爾被控人為操縱股價面臨集體訴訟，他堅稱自己完全是基於公司的基本面推薦GameStop，指他慫恿不知情投資人買股的說法很「荒謬」。吉爾在預先準備好的證詞中表示，他始終看多GameStop，相信這家電玩零售商能起死回生。

Reddit執行長霍夫曼（Steve Huffman）指出，該公司分析過旗下群組「華爾街賭注」的流量，並未發現機器人（bot）、外部代理人或破壞者，在其中扮演鼓動買進GameStop的關鍵角色。

(工商 )