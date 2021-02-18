一位人妻在網路上分享，她突然收到一封不具名的陌生簡訊，告訴她老公外遇了，但並不曉得寄件人是誰，更不知道這件事情的真實性，並崩潰地說「現在快要精神耗弱了」，心急的求解網友該如何是好？

一名人妻日前在臉書專頁《靠北婚姻2.0》投稿，今（18）日刊出的貼文中寫中，她開頭崩潰的寫下，「陌生人發訊息，告訴我老公有外遇」，原PO相當無助地詢問，到底該不該把電話告訴老公？

人妻因一封簡訊，點燃熊熊好奇與猜忌心，慌張地寫下，「若訊息說的是真的，該怎麼辦？」但該封簡訊只簡短提及「老公外遇」，完全未寫道與誰外遇、在哪外遇、怎麼外遇，也沒告訴人妻該注意哪裡，原PO一個心懸在空中，相當焦躁不安。

文章曝光網路後，不少網友留言給答案，「多注意老公的雞，看形狀味道是否有異樣」、「自己提高警覺好好觀察並搜證吧」、「長點心眼吧！男人不可信的！」、「寧可信其有，不可信其無」。

此外，留言區也現身許多「過來人」網友，直指，「之前小三也是這樣傳訊跟我說的哦，會這樣傳的基本上就是小三本人」、「我也是被陌生人私訊提醒『你老公跟某某去開房間』。99%是小三，建議不動聲色的蒐證，會有意外收穫，過來人經驗。」；也有網友建議，可以輕描淡寫向老公說收到xxx電話號碼的訊息，接著就只要仔細觀察老公將如何處理，「你就心裡有數」。

(中時新聞網)