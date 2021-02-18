《角頭》外傳電影《角頭-浪流連》上映14天，今（18日）確定全台票房破億，成為2021年首部破億的台灣電影，參與此片演出的本土劇女神曾莞婷，一得知消息立刻在網上放送福利，脫了全裸大秀美背，讓粉絲暴動直呼「母湯」。

曾莞婷為了慶祝電影票房破億，感謝大家的支持，18日在臉書上傳一張全裸泡湯美照，笑稱：「有一種湯叫做毋湯」，可見畫面中，她上空全裸露出整片美背，屁股蛋也若隱若現，性感破表，吸引大批粉絲激動狂讚「這張真的母湯啦」、「你這樣不行」、「太有誠意了，太正了」，甚至故意敲碗「可以站高一點嗎」、「有種正面對決啊」，全被女神辣翻。

曾莞婷慶祝角頭票房破億，放送泡裸湯辣照福利。（圖／翻攝自臉書）

事實上，曾莞婷這次是首度加入角頭系列，她在片中飾演美女市議員，曾透露有場和飾演老公盛鑑的泡湯戲碼，當時包括前置作業，共拍了長達10小時，可惜最後因為電影長度被忍痛剪掉，不過監製張威縯也說如果票房破億，就會將這一段公開，看來此照可能就是被Cut的片段，也代表泡湯福利即將被釋出。

而電影其他主演得知票房正式破億，也感謝粉絲力挺，男主角鄭人碩表示：「看到大家『億』起努力的成果，覺得很感動，很感謝支持《角頭－浪流連》的觀眾，我要用力擁抱你們。謝謝大家陪我們『億』起浪漫。」女主角謝欣穎則開心說：「感謝全台支持的觀眾，除了感謝還是感謝！」

(中時新聞網)