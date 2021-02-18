美國10年期公債殖利率持續上揚，導致市場對於包括股市等風險資產的資金外流疑慮上升，加上美國勞工部周四公布最新上周初領失業金人數達86.1 萬人，遜於市場預期 77.3 萬人，前值也從 79.3 萬人上調至 84.8 萬人，就業市場問題仍不容樂觀，美股3大指數期貨盤前齊跌。美股周四(18日)開盤下跌54.42點、以31,558.60點開出，隨後跌勢擴大一度超過250點，美國大型連鎖超市沃爾瑪則是重挫6%。

截至台灣時間18日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌233.40點或0.74%、暫報31,379.62點；標普500指數下跌27.55點或0.70%、暫報3,903.78

點；那斯達克指數下跌144.37點或1.03%、暫報13,821.13點；費城半導體指數下跌22.85點或0.72%、暫報3,155.39點。

4大科技巨頭開盤股價齊跌，電動車大廠特斯拉股價下跌12.01美元或1.50%、暫報786.14美元。台積電ADR股價下跌2.23美元或1.64%、暫報134.04美元；聯電ADR股價下跌0.11美元或1.07%、暫報10.20美元。

美國聯準會 (Fed) 發布1月會議紀要顯示，目前美國經濟表現與Fed的長期目標還有很大一段差距，在實現這些目標之前，必須保持寬鬆政策的堅定立場，未來一段時間也不會大規模縮減購債計畫。Fed截至上月都還保持每月1200億美元的購入資產行動。

沃爾瑪開出去年第四季財報，由於低於市場預期表現，開盤股價重挫6.09%、失守140美元關卡。關於GameStop之亂的國會聽證會，也定於周四開始，梅爾文資本（Melvin Capital）和羅賓漢（Robinhood）等券商執行長將接受美國眾議院金融服務委員會提問。

(中時新聞網)