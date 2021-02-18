外媒引述消息人士表示，蘋果將在3月16日舉行春季新品發表會，新版iPad和iPad mini將有重大更新，蘋果可能推出的新品還包括藍牙追蹤器AirTags，以及蘋果信用卡Apple Card。

另一方面，蘋果前兩大股東－領航集團（Vanguard Group）與股神巴菲特掌管的柏克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）減碼持股，導致蘋果17日股價下滑至1個月新低水準，並跌破50日均線。

蘋果自2012年推出iPad mini系列產品以來，動該產品的設計大致維持不變。消息人士透露，本次蘋果將從裡到外大幅更新iPad mini 6，從內裝、螢幕到設計，都將翻新。

此外，內情人士表示，12.9吋的iPad Pro將採用Mini LED螢幕，意味著色彩與對比將更出色。

蘋果17日股價收低1.76％，報130.84美元，創下1月19日以來最低收盤紀錄，這也是自2020年11月24日以來，蘋果股價首次降至50日移動平均線之下。根據FactSet數據，蘋果50日均價為131.59美元。

柏克夏16日稍晚揭露減碼蘋果持股，引發蘋果股價下挫。根據柏克夏呈交主管機關的文件顯示，截至2020年第四季止，柏克夏持有8.87億股蘋果股票，持股比重為5.28％，低於第三季的9.44億股和比重5.55％。

雖然柏克夏降低蘋果持股，但手中的蘋果股票價值卻不減反增，因為蘋果股價在第四季揚升14.6％，柏克夏的蘋果持股價值由第三季的1,093.6億美元，上升至1,177.1億美元。柏克夏出脫蘋果股票只是調節持股，該公司依然是蘋果第二大股東。

至於蘋果最大股東領航集團，第四季減持蘋果股票2,551萬股。截至2020年底，領航握有蘋果12.6億股股票，持股比重為7.48％，相較於第三季末的12.8億股和7.53％。

(工商 )