美國司法部17日起訴三名北韓駭客，美方指控三人在全球犯下多起大型網路攻擊案件，竊取價值超過13億美元的現金與加密通貨，受害者從孟加拉央行到好萊塢製片廠索尼影業等，範圍遍布全球。

被告包括36歲的朴鎮赫（Park Jin Hyok，音譯）、31歲的鍾昌赫（Jon Chang Hyok），以及27歲的金日（Kim Il）。司法部指控三人為北韓軍事情報單位服務時，透過網路攻擊為北韓竊取資金，其中朴鎮赫已在2018年遭美國起訴。

司法部表示，三名被告涉及多起大型網路攻擊事件，包括索尼影業娛樂推出嘲弄北韓領導人金正恩的爭議電影「名嘴出任務」（The Interview）後，在2014年遭受大規模入侵。

此外，三名駭客亦鎖定AMC戲院的員工，並入侵英國製片公司Mammoth Screen的電腦，因該公司在製作有關北韓的戲劇。

美國司法部也認為在2017年造成全球重大損害的勒索病毒「想哭」（WannaCry），亦是出自三人之手。

2016年孟加拉央行8,100萬美元不翼而飛，司法部認為是3名駭客所為。三亦人被控入侵南亞、東南亞、墨西哥與非洲的銀行，竊取資金，同時在2018年3月至2020年9月之間，鎖定加密通貨用戶。

根據監控北韓國際制裁的獨立專家2019年出具的聯合國報告顯示，北韓駭客對銀行和加密通貨交易所進行「廣泛且日益精良」的數位入侵行動，估計竊取高達20億美元資金。

美國司法部國安部門主管德梅斯（John Demers）表示，「北韓利用鍵盤而非槍枝，竊取數位貨幣而不是現金，是21世紀頂尖的國家銀行搶匪。」北韓試圖透過非法網路行動累積資金，包括偷竊傳統貨幣和加密通貨，以及網路攻擊活動等。

(工商 )