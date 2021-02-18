面對電動車市場百家爭鳴，龍頭特斯拉再掀價格戰，於美國官網宣布調降Model 3轎車和Model Y休旅車的價格，降幅多達2,000美元（約台幣5.7萬）。

根據美國特斯拉官網所示，Model 3標準版（Standard Range Plus）由原價37,990美元，調降1,000美元至36,990美元（約台幣106萬）。Model Y標準版（Standard Range）則砍2,000美元，從原價41,990美元降為39,990美元約台幣114萬）。

至於Model 3和Model Y的長程版，也就是電池續航力較長的車款，維持原價不變。

但Model 3及Model Y的高性能版雙雙漲價，Model 3方面售價由54,990美元上調到55,990美元，Model Y則從59,990美元調高至60,990美元。

Model Y的標準版於今年1月開賣，且將該電動休旅車的價格，與特斯拉入門款Model 3拉近距離。Model Y標準版起跳價41,990美元（近台幣120萬），相較長程版便宜8,000美元，且只比最便宜的入門款Model 3貴了4,000美元。

另據外媒報導，特斯拉在日本市場也同步降價，Model 3標準版與長程版在調降之列。

特斯拉發動這一波降價降行動，可望在白熱化的電動車市場提升就爭力，定價在4.4萬美元（約台幣126萬）的日產電動車Leaf與雪佛蘭電動車Bolt將備感壓力。

特斯拉除打價格戰強化市場競爭力，也力拼提高交車量。總計去年特斯拉交車量達 499,550輛，年增幅36％，不僅高過華爾街預期的481,261輛並創下新高。

就在特拉斯宣布降價的六個月前，執行長穆斯克（Elon Musk）開出支票，要在三年內做出「全自動」電動車，售價壓低在2.5萬美元（約台幣71萬）。

特斯拉股價周三收在798.15美元，周四盤前價跌2.68％，來到776.74美元。

(工商 )