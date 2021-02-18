根據證交所公告，星宇航空董事長張國煒申報轉讓長榮航空（2618）股票2萬9226張，是張國煒2019年以來第五度申報轉讓，不過星宇公關長聶國維表示，大股東出售股票一定要申報，但最後賣不賣還是要看股價的，張國煒上次申報就沒有賣出。

證交所公告，長榮航空大股東FALCON INVESTMENTSERVICES LTD申報轉讓2萬9,226張長榮航股票，FALCON為張國煒掌握的投資公司。張國煒前4次計出脫逾4,700張長榮航股票，以長榮航18日收盤價13.3元計算，股票價值約3.89億元。

星宇航空去年前三季稅後淨損19.87億元，聶國維透露，去年全年虧損約28億元，因疫情因素，比預估虧損多出3到4億元。聶國維分析，新設航空公司本來就不可能賺錢，公司目前還在投資運籌中心、維修棚廠與保稅倉庫等，有一定的支出，虧損是預料中的事。

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