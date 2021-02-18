去年受疫情衝擊，許多公司年終獎金縮水甚至沒發，但一名泰國移工秀出自己來台領到的年終，讓網友無言了，直呼連移工「薪情」都比他們好。有網友中肯地說，很多工作台灣人不願意做，這些都是移工做的，「領多有什麼不對」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」分享一張中文、泰文並陳的薪資單明細，該名泰籍移工月薪僅23800元，年終獎金一欄卻高達107100元，再加上年資獎金等，領了逾11萬元，羨煞許多台灣勞工。

原PO表示，這名移工年資僅1年出頭，但公司一口氣發4.5個月年終，讓泰國人就算無法回家，也開心地過了一個好年。網友們看了羨慕不已，紛紛留言自嘆不如。

「其實只是看你要不要做而已」，有網友指出，現在很多粗活、勞力密集的專業技術，都是外籍移工在做，台灣年輕人根本就不愛，放著日薪2、3000的工不要，寧願去辦公室上班，領底薪3萬元。

「老實說，外勞的工作能力、態度遠勝台灣人」、「很多傳產現在都找移工，不會抱怨、勤勞又好溝通」、「我要是老闆，年終發多一點也甘願」。

(中時新聞網)