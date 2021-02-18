一項新的研究報告指出，「衰變鈾武器」(Depleted uranium Weapon)不是「波灣戰爭症」(Gulf War illness)(GWI)的原因，伊拉克當地的環境問題、沙林毒氣等化學製劑的比重更大。

醫療快訊(Medical x Press)報導，1991年1月17日「沙漠風暴」行動發起，美軍與聯合國部隊發動收復科威特戰爭，過程摧枯拉朽，短短2個月就擊潰伊拉克部隊，收復科威特全境。然而在光榮勝利的背後，也有許多悲哀，比如不少參與此戰的軍人出現各種身體問題，舉凡疲勞、發燒、盜汗、記憶力和注意力不集中；腹瀉、性功能障礙，和慢性身體疼痛等。由於患者確實集中在參戰的退伍軍人，因此被稱為「波灣戰爭症」。

很明顯「波灣戰爭症」是一大群症狀的總合，而且大部分又屬於精神官能症，使得很長一段時間，被認為是創傷後恐慌(PTSD)。一直到1998年後，才逐漸被認可是存在的生理傷害，但是什麼原因卻一直沒有定論。1998年以來，美國國家醫學研究院發布了有關「波灣戰爭症」的幾項可能病因，包括戰爭的生理和心理壓力、化學藥劑或神經毒氣的暴露、衰變鈾（DU）彈藥暴露，或是原油濃煙。伊拉克部隊在撤退時，炸毀了數以百計的油井，造成極大的濃煙。

其中「衰變鈾武器」是經常被討論的因素。「衰變鈾武器」是指核反應後剩下的鈾238金屬做為武器，鈾金屬相當堅固，比鎢合金還強，因此被製成穿甲彈、機砲砲彈，以及裝甲板。美軍M1A1戰車使用許多衰變鈾砲彈，並且在波斯灣戰爭期間大顯神威，這種砲彈擊中對手戰車時，不但能直接貫穿，而且在穿甲的高熱摩擦過程，還會引燃鈾238的金屬粉末，溫度極高，能點燃對手戰車。

然而衰變鈾武器的燃燒殘留物可能有毒，或是殘存的重金屬粉末也可能吸入人體造成傷害，另外是衰變鈾也有一些殘留的放射能，這些種種說法，都使得衰變鈾武器在很長一段時間變得不受歡迎，或是被特別警戒，使用與保存都更為小心。

不過一項新研究表明，衰變鈾武器應該不是「波灣戰爭症」的主因，吸入貧鈾粉末不會有那麼複雜的結果。

一篇發表在《科學報告》(Scientific Reports)上論文，仔細研究了這個持續30年的老課題，這是由德州大學達拉斯西南醫學中心(UT Southwestern Medical Center)的流行病學系主任-羅伯特‧赫利博士(Dr. Robert Haley)，和英國朴茨茅斯大學(University of Portsmouth)同位素地質學教授-藍德爾‧派瑞斯博士(Randall Parrish)的合作研究，一方是生理醫學，另一方是元素地質學，這個跨界研究能具體的分析衰變鈾是否造成人體傷害。

研究首次使用高精度的質譜儀技術，用以分析退伍軍人身體的衰變鈾殘留，他們檢查了過去西南醫學中心在研究灣灣戰爭疾病時，保留的退伍軍人尿液樣本，結果發現，符合「波灣戰爭症」標準病例的軍人，與沒有症狀的退伍軍人相對比，兩者身體裡的鈾同位素比率並沒有什麼差異，濃度也沒有異常。

派瑞斯博士表示，他們挑出154個衰變鈾較低的尿液樣本，卻發現這些尿液的主人也有106個符合「波灣戰爭症」的標準病例定義，這又顯示「波灣戰爭症」與衰變鈾沒有關連。

另外，他們還找到一個特殊案例，這位軍人搭乘的M2布萊德雷戰鬥車(M2 Bradley))遇到事故失火，他吸入了高濃度的衰變鈾高溫氣體，還因此到肺部損傷，但是他偏偏就沒有「波灣戰爭症」的病狀。鏈接。

派瑞斯博士說：「這些發現基本上排除了衰變鈾引起波灣戰爭症的假說。」

派瑞斯博士說補充說：「雖然研究還沒能說明波灣戰爭症的原因，但是我認為現在是時候將研究方向轉到其他地方。戰場的環境是複雜的，現在證明放射性物質與波灣戰爭症無關，可以使醫學界集中精力到其他調查方向。」

研究人員認為，造成波灣戰爭症的最可能原因，還包括伊拉克化學武器儲存設施遭到破壞，導致沙林神經毒氣大量外露，或者當時美軍內部使用的殺蟲劑，當時使用了許多殺蟲劑預防基地的蟲媒疾病，這些化學品造成的傷害也可能是發病的原因。

(中時新聞網)