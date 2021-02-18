隨著美國10年期公債殖利率17日觸及1.33％的一年高點，部分投資人開始思考是否將資金轉向債市。據各家投資銀行預估，美國10年期債息至少攀抵1.5％，才可能帶來棄股轉債的趨勢。

聯準會（Fed）周三公布會議紀錄，顯示他們將繼續維持貨幣寬鬆政策，促使美國10年期公債從一年高點拉回，目前約在1.30％附近，但本周仍可能寫下1月8日以來最大單周漲幅。債券價格與殖利率呈反向連動。

如今隨著美國10年期債息勁揚，促使投資人思考何時才是棄股轉債的最佳時機，各家投行對此各有看法。摩根大通預估，10年期公債殖利率年底可望升至1.45％，而要是該指標殖利率觸及2％的話，那股市對於投資人的魅力將開始下滑。

花旗集團認為，10年期債息要到1.7％才可能造成棄股轉債現象。野村集團（Nomura）則將臨界點訂在1.5％，同時認為這可能導致股市向下修正最多8％。

(工商 )