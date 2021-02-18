冬季暴風雪侵襲美國德州，導致當地數百萬人斷電缺水多日，德州政府警告此嚴峻情況最快要到周末才可能改善。而受到嚴寒天氣影響，全美最大產油州德州未來幾天甚至數周產能難逃衝擊，促使國際油價周四續漲、攀抵13個月新高。

紐約西德州原油3月期貨價18日盤中上漲0.02％，每桶報61.15美元，盤中一度升至2020年1月8日以來新高。倫敦布蘭特4月期油上漲0.2％，每桶報64.47美元，盤中觸及去年1月20日以來新高。

德州人口約2,900萬，目前仍有至少1,200萬人缺水或間歇性供水。德州官方數據顯示，目前約270萬戶家庭無電可用。

德州州長阿博特（Greg Abbott）決定調查此次停電危機的責任，並將矛頭對準電網業者德州電力可靠委員會（ERCOT）。批評者表示，ERCOT負責供應德州九成電力，卻未能從2011年冰風暴經驗學到教訓，持續低估天災可能導致用電需求暴增問題，也沒有維護好能源基礎建設。

(工商 )