中油董事長歐嘉瑞請辭走人，短短一個月，中油、台鹽、台船3家經濟部投資國官營事業董總就出現空缺。以中油來說，有興趣接任人選不少，但據熟悉政情人士透露，暫代董座的中油總經理李順欽，因基層出身，具草根實幹性格，過去在高雄任事也與綠營地方高層交好，這次真除「內升」頗有機會。唯有年齡67歲，延退2次，去年曾帶狀泡疹住院，身體可否負荷，是需要考量地方。

中油與台電一向被視為兩大國營龍頭，業務舉足輕重，董座位置覬覦者眾。目前台電董座楊偉甫三度延任，但因溝通協調能力出眾、業務掌握度佳，甚至已傳可能四度延任，寶座尚稱穩固。

至於歐嘉瑞所遺中油董座位置，被點名可接任的有經濟部次長曾文生、前國營會副主委、現任唐榮董事長吳豐盛等。暫代的總座李順欽則有真除機會，但不排除外部政治體系人物空降選項。

一直以來，都盛傳高雄北上、陳菊子弟兵曾文生對油電董座位置很有興趣。曾雖是以門外漢之姿督導經濟部能源業務，但由於邏輯清晰，決斷明快，頗獲內部與國營事業主管肯定。但是堅定的綠色意識形態、戰將性格，也有爭議性。

據知情人士透露，曾文生肩負能源轉型重任，目前不可能離職。吳豐盛經驗豐富，身段柔軟，但藍骨背景是不利因素。倒是李順欽基層出身、對中油核心煉製石化熟悉，加以任勞任怨，長期在高雄與綠營關係不錯，有高層看好李有機會「真除」。

至於台鹽董事長陳啟昱的位置，據了解目前政院高層已有屬意人選，近期可能定案。台船總經理曾國正遺缺，因董事長鄭文隆一向親力親為，不管是工地、募資都一手包辦，總座填補不那麼具急迫性。

倒是中油擔負能源穩定供應任務，因應能源轉型，天然氣要佔到發電5成，其位在桃園的第三座液化天然氣接收站工程萬分延誤不得，相關天然氣儲槽建置亦是重點，如果由不具專業背景人士出任，將有風險，這也是綠營選擇繼任人選必須考量的點。

(中時 )