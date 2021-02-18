大陸電信設備巨頭華為遭到美國制裁，不能使用GMS服務，甚至連含有美國技術的半導體產品與服務都無法獲得來源，全球晶圓代工龍頭台積電去年替華為生產該公司絕版的麒麟9000處理器後，於2020年9月14日之後不再供貨，讓華為生存面臨極大壓力。外媒報導指出，華為2021年手機訂單恐大砍6成，拉貨甚至也僅限4G手機的零組件。

據《日經亞洲評論》報導，華為供應鏈爆料，今年將縮減智慧型手機出貨量，僅剩約7,000萬至8,000萬部智慧型手機的零組件，較去年1.89億部智慧型手機出貨量相差甚遠。

由於美國制裁力道目前並未隨著拜登政府上台有所放鬆，部分華為供應商甚至認為，華為智慧型手機出貨量恐怕僅剩5000萬部。依照美國禁令指示，出貨華為的供應商僅限非5G產品零組件，所以華為2021年拉貨的僅限4G相關產品，不如其他廠商在過去2年大力發展5G的情況。

根據IDC數據指出，華為去年在全球排名第三，僅次於三星電子、蘋果，但隨著禁令持續，今年排名可能持續下滑。

華為去年將子品牌榮耀，出售給由具國企背景的的深圳市智信新信息技術，華為與榮耀完全切割，以確保新榮耀能繼續採購美方的晶片與零組件。

根據先前市調機構CINNO Research發布2020年大陸市場智慧手機銷量排行榜，受到疫情，總銷量下降21%，至3.05億部。其中華為以全年6880部手機居冠，較去年1.233億下降13%，仍從2018年至2020年都是大陸市場銷量冠軍。

大陸手機市占率第二名為vivo的5300萬部，OPPO以4880萬部居於第三、榮耀Honor則是4380萬部，第五為蘋果，除了是唯一非大陸本土品牌，同時是銷量持續成長的品牌。

(中時新聞網)