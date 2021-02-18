2020年總統大選，民進黨蔡英文以817萬票大勝對手國民黨韓國瑜的552萬票，差距超過260萬張票，成功連任總統。資深媒體人彭文正接受YouTuber專訪時質疑蔡英文拿到817萬票可能作票。中選會對此駁斥，不可能有作票行為，網路影片為不實訊息，將移送檢警，依法處理。

針對蔡英文大選拿到817萬票，彭文正接受YouTuber「Bit King比特王出任務」專訪時質疑說，「我從頭到尾都懷疑啦」。彭文正甚至指出，自己身邊周遭「綠到反黑」的朋友都沒有去投票，反觀藍營的支持者都從海外歡欣鼓舞返國投票，所以這一來一往，說蔡英文可以拿到817萬票，是因為年輕人，但贏那麼多，歷史上沒發生過。假設民進黨真的贏，那都是因為「芒果乾」立了大功。

中選會發新聞稿指出，2020大選全國各地的選務人員均依法辦理選務工作，不可能有所謂作票之情事。而且各投開票所內監察員是由民進黨、國民黨及親民黨等政黨依法推派。

中選會也指出，各投開票所在開票完畢後即宣布開票結果，並張貼投開票報告表於投開票所，也立即將投開票報告表逐步送至鄉鎮市區選務作業中心及中央選情中心計票系統彙整，與全國各地各投票開所的計票結果相同。

中選會副主委陳朝建則表示，對於彭文正及其影片，將移送檢警，依法處理。

(中時新聞網)