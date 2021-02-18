一位外送員表示，由於2樓和7樓的順序被對調，讓他一時之間不知道要到哪樓才好，真相更讓網友全跪了。（摘自臉書：外送員的奇聞怪事）

美食外送當道，各家餐飲紛紛與外送業者合作搶懶人商機，在外總能看見外送員穿梭大樓民宅，替飢腸轆轆的客人送餐的身影。不過有位外送員表示，近日到大樓送餐時，被電梯特殊的「按鈕設計」給驚呆，由於2樓和7樓的順序被對調，讓他一時之間不知道要到哪樓才好，真相更讓網友全跪了。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中表示，近日送餐時依照地址來到客人住處，進入電梯後，準備前往所在地2樓，不料卻被眼前的的景象驚呆。只見電梯一共有7個樓層，不過順序由下至上分別是「1、7、3、4、5、6、2」，讓原PO頓時無法判斷2樓到底是哪一個。

原PO指出，當下本來只是覺得電梯按鈕「裝錯位置」，於是選擇按了「7樓」，沒想到電梯真的載他前往7樓，他直呼，「結果那真的是7樓的按鈕。」

貼文一出，網友形容這根本就是整人電梯，並表示，「好特別的設計啊」、「不信邪的會後悔」、「蠻妙的設計」、「如果是我...應該也會先按7再按2」。有網友猜測，可能是大樓某位住戶有輪椅需求，才會有這種設計。

(中時新聞網)