一段驚悚的影片在LINE群組瘋傳，影片中一名男子被打到頭破血流，滿身都是血，手上還拿著槍枝，男子影片中坦承「是我自己開槍」，一時讓人摸不著頭緒，而警方獲報後也抵達現場，將受傷嚴重的男子緊急送醫。

根據了解，這起私刑糾紛發生在台南某電子遊樂場，從影片中對話判斷，被爆打的男子，當時持槍衝進去遊樂場，朝店內開了一槍，打中天花板，遊樂場員工見男子「失誤」，隨即衝上去壓制，接著就是對男子一陣爆打。

男子被打到滿身都是血，頭部、雙手都被膠帶綑綁，手上拿著槍枝，影片中其他人不斷問男子「槍是你帶進來的嘛」、「你開槍的嘛」、「一進來就開槍對吧」、「你是不是要來這裡講錢的」、「沒給你要給誰難看」，而男子則唯唯諾諾的一直說「對」。

男子疑似被迫錄下自白影片，畫面也不斷拍到天花板彈孔，證明男子因為衝進來亂開槍，才被爆打一頓，而警方抵達遊樂場後，目前已經將雙方帶回警察局偵辦。

(中時新聞網)