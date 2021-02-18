109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽，首日最後一場賽事佛光大學、文化大學一戰，原本佛光小幅領先，卻在第3節連丟8分、加上第一戰將王竫婷該節最後5分鐘緊接著撞傷肩膀退場，單節被文化打出34比17攻勢而戰局底定，尋求隊史UBA第20冠的文化89比81後來居上，朝重返睽違2年的冠軍邁進。

關鍵的第3節文化由徐玉蓮帶頭吹起反攻號角，8比0反撲攻勢她占4分，助隊41比36超前，佛大王竫婷接著掛彩退場，文化從9分差距短短5分鐘再轟19分，單節得分是佛光的兩倍，末節佛光得分雖多6分，仍因第3節的大失血，繼預賽後本季2連敗給文化。

徐玉蓮此役再度表現全方位，攻下23分、開季連12場得分上雙，外帶8籃板、6助攻、5抄截，大一菜鳥葉欣宜繼預賽首役三分球6投中3拿17分後，此役替補25分鐘 ，一樣又是三分球6投中3飆15分，開季4度上雙，葉欣宜說：「這是心態問題，之前我上場後有時想太多，預賽沉寂一陣子，但末役對北市大飆16分後慢慢開竅，且手感延續到今天。」

佛光楊婉琳21分，大一菜鳥控衛李宜樺替補30分鐘攻下本季初入UBA新高的20分，並傳出5次助攻，她說，這是磨破第三雙護襪後換來的，可惜還是輸球，但仍有信心晉四強；第4節又抱傷上陣的王竫婷，全場只得12分、6籃板，仍是連9場、開季第11場兩位數。

(中時 )