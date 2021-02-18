台南市1名狼父自2012年前起，趁妻子晚間外出工作，竟以每周兩次的頻率，在家性侵10歲女兒長達6年，並以「講出去父母會離婚」要脅女兒不得聲張，女兒隱忍至2018年父親因詐欺案被捕，才在學校向老師吐露狼父惡行，父親辯稱女兒有說謊特質不可信，台南地院法官不採信父親說詞，一審判他12年徒刑。

竟有這樣的父親，台南市1名男子自2012年起，趁妻子晚上外出工作，每周兩次在家性侵10歲女兒，並要女兒穿起情趣內衣，幫自己口交，並使用跳蛋、按摩棒性侵女兒下體，並以事情曝光父母會離婚，要脅女兒不可說出去。

遭狼父性侵的女兒為求家庭完整，忍受6年，以每周兩次頻率計算下來，共遭性侵590次，父母仍在2017年離婚收場。她失望兼痛苦，直到父親2018年因詐欺案件被捕，自認「說出來應該安全了」，才向學校老師吐露實情。

案件審理時，狼父向法官辯稱，女兒說謊成性，在網路交往複雜，曾在網路詐欺網友，性侵說詞不可信，但警方在狼父家中取得情趣內衣、跳蛋等情趣用品，與女兒說法相似，認為女兒並未說謊，將狼父依照妨害性自主罪嫌，判處12年有期徒刑。

(中時 )