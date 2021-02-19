《路透社》18日報導，柬埔寨本週架設中國大陸式的網路網閘道。由於柬國政府可透過網路網閘道對網路流量進行控制與監控，故引發人權團體質疑此舉恐淪為該國長久執政的總理洪森(Hun Sen)，打壓反對意見的最新工具。

人權觀察亞洲區副主任羅伯森(Phil Robertson)表示，透過擴大政府對柬埔寨網路的控制，該國網路自由與電子商務正面臨危險的打壓。他強調，新通過的法令等於在柬埔寨政府的工具包之中，新添一項可用於「線上鎮壓」的新工具。

報導中指出，柬埔寨於17日公布一份長達11頁的法令，要求網際網路服務提供者(internet service provider, ISP)在2022年2月前的12個月內，將網路服務重新設定為改用國家網路網閘道。

由於柬埔寨推動的網路網閘道類似於中國大陸系統，要求網際網路服務提供者強制用戶以真實身分填寫線上表格，並揚言未透過國家網路網閘道連線者，操作許可將暫停，甚至銀行帳戶也會遭凍結。

柬埔寨政府發言人派西潘(Phay Siphan)緩頰，考量到柬埔寨目前沒有網路相關規範，新法令的頒布有其必要性。派西潘強調，相較於美國與英國，柬埔寨的的作法侵擾性較低。

不過，由於網路網閘道上路之際，恰逢洪森因鎮壓異己，將逾121名反對派人士以叛國罪審判，並造成多名異議份子喪生。報導指出，打壓異己讓執政黨冗斷權力，許多反對黨遭刑事控訴並入獄。

因此，國際特赦組織區域副主任吉爾（Emerlynne Gil）以「人權災難」形容網路網閘道的施行。特別是隨著政府不斷擴大對人權倡議者的鎮壓，大規模審判反對派人士，加上良心犯不斷增加，此時推動網路新措施恐淪為政府進一步挾制不同意見的工具。

(中時新聞網)