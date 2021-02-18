農曆春節過完了，各家公司行號也陸續開工，不少人要開始面對現實，償還過年期間大魚大肉、高熱量飲食的債；也有人希望能在新的一年，能夠達成減重目標。塔羅牌老師艾菲爾透露，在新的一年中，3生肖有強大的毅力，最有望在2021年上半年能夠減肥成功。但同時也要小心身旁「雷隊友」的邀約誘惑，別讓努力付出功虧一簣！

第三名、【馬】

艾菲爾指出，屬馬的人在現實生活中若碰到瓶頸，會萌生退縮念頭，但是有一個特殊狀況會讓他們持續堅持下去，那就是自己下定決心要做的事，便會立刻付諸行動。屬馬的人可能會為了能在今年夏天，穿上比基尼或是韓版帥氣西裝，而努力克制自己的飲食、精算進食熱量、加強鍛鍊強度，讓自己迅速達成減重目標，成為眾人眼中的焦點。艾菲爾提醒，上半年如果不想減肥失敗，請拒絕生肖牛、生肖馬的燒肉聚餐。

第二名、【虎】

屬虎的人非常愛面子，尤其重視自己的外表，想讓別人第一眼就能看見自己非常完美的體態，但是生肖虎身材天生屬於較渾圓的代表，真的比較難瘦下來。不過老虎也有著不輕易認輸的個性，就算不能瘦成紙片人，也會努力讓自己練成勻稱的身形，嚴格執行健身教練的指示，決不像肥肉低頭。艾菲爾提醒，上半年如果不想減肥失敗，請拒絕生肖蛇、生肖猴的宵夜邀請喔。

第一名、【羊】

屬羊的人通常有著沈穩又追求完美的個性，做任何事之前都會先做好一連串的計畫，自己的身材要求極高，例如在穿衣服時，若看到有一絲絲贅肉跑出來，都會讓你抓狂。此時就會展開萬全的計畫，包括從飲食、運動、作息，每個環節都完整規劃，並且不會容許自己偷懶。艾菲爾提醒，上半年如果不想減肥失敗，請拒絕生肖牛、生肖狗的火鍋邀約喔。

(中時新聞網)