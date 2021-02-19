【回憶殺】大陸京東集團夫人章澤天年僅27歲，昔日她還只是個網紅「奶茶妹妹」，如今和先生劉強東共同擁有超過新台幣2千億元財產，一舉一動都受到討論；不過，章澤天晉身貴婦團卻不容易，有眼尖網友注意到，她出席各大時尚聚會，千億身價的她合照始終不在中心，但這些對她來說一點都不重要，因為有遠見的她更在意的是如何拓展交友圈。

2月初大陸《VOUGE》前主編張宇在微博分享一群好友聚會的照片，合照中發現京東集團夫人章澤天在靠左的位置，她身穿白色毛衣和化著淡妝，看起來格外清秀搶鏡；但有人看到合照後，想到去年10月章澤天在貴婦團合照也仍在最旁邊的位置，不禁讓外界好奇，身價千億的她為何都不是站在中心。

章澤天2015年嫁給京東集團創始人劉強東，夫妻倆身價高達新台幣2531億。(圖/ 摘自章澤天IG)

有不少人可能會認為章澤天或許不夠格，但以她和劉強東共同擁有人民幣584億元（約新台幣2531億元）財產，還位列新財富500強排行榜的第31名，還是榜單最年輕富豪，她完全有實力拍照時站中心；但事實上，章澤天參加這些聚會，目的從來不是合照站中心，而是想要拓展人脈，讓自己交友圈更寬廣。

大陸《VOUGE》前主編張宇曬出女性女人聚會照，章澤天（圖左二）也只能站靠旁邊的位置。(圖/ 摘自微博)

章澤天從網紅升格集團夫人，她除了在事業上更積極，也不忘讓朋友圈更有看頭，先前慶生聚會影后章子怡也是座上賓，還有和先生一起參加英國皇室婚禮，更在美國富豪舉辦的環保公益晚會，被以「了不起的女人」介紹，連比爾蓋茲的飯局也能看到她的身影。

先前出席聚會章澤天（右一）仍在最旁邊。(圖/ 摘自微博)

27歲的章澤天早就在同齡人中數一數二，她的人生目標從來不是當「奶茶妹妹」，學生時期她就曾表示，在大家關注她的外貌時，她給自己的期望是，「我想成為像楊瀾那樣的成功女性」；也因為她對未來堅定的想法，面對張藝謀導演二次邀請的電影機會，都直接拒絕，還說出「我不在乎啊」，也解釋拒絕非一時衝動，都是她在經過自我評估後，做出的合理判斷，讓不少網友讚嘆，「明明可以用顏值卻要用實力啊」 。

(中時新聞網)