具外交背景、熟悉中國大陸事務的澳洲前總理陸克文在最新一期《外交事務》上刊文指出，中國大陸國家主席習近平企圖10年內統一台灣，讓他達成如毛澤東在共產黨內的地位。他指出，未來10年將是美陸衝突「危險年代」，但除了台灣已漸強化防禦能力、武力犯台將對中共政權合法性造成不可修復的損傷等挑戰外，北京最可能的誤判即是一旦台海爆發衝突，認為美國介入是不穩定的。

據美媒《新聞週刊》（Newsweek）報導指出，現為美國非營利組織亞洲協會（Asia Society）主席的陸克文（Kevin Rudd）指出，在華府與北京仍可能因台灣問題陷入衝突之際，台灣仍是亞太區域內的熱點。然而，在習近平與其他北京政府內的高階決策者認為美國勢力已走向「不可逆轉的衰退」後，更讓其自信高漲。

陸克文指出，美國國防部報告曾稱北京的軍事野心希望在未來數十年內將解放軍打造成世界一流的現代化軍隊，在2027年時有能力與美軍匹敵；而台灣自己的研究也指出，一旦台海發生戰爭，解放軍將以「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial，A2/AD），將美軍排除在台海之外。北京在南海及東海的主權聲稱以及軍事行動，也是A2/AD戰略的一部分。

文章指出，包括習近平在內的多數陸官員都稱台灣與大陸統一是中國的核心國家利益，但中共領導階層很清楚，相較於過去70多年，目前台灣問題要以和平途徑解決更不可能。

陸克文也強調，「在習主政下，中國變得更加權威，台灣也注意到北京對香港強推國安法並逮捕反對黨、限制媒體言論後，統一後『一國兩制』的承諾已人間蒸發」；另外，他也指出藉由取代美軍在亞太的軍事存在，並在台灣海峽動用壓倒性的軍事力量，北京可能藉此讓華府自認勝算不高而從戰爭中退出，「只要美國支持，習相信台灣要不投降、要不就是獨自奮戰後輸掉，而達成統一台灣此一終極目標，也讓習在黨內地位如同毛澤東一樣崇高」。

但該文也指出，雖然陸領導層自信膨脹，但中南海的決策者仍面臨三大挑戰，包括台灣自川普政府以來的自我防衛能力強化、軍事行動統一民主台灣將對中共政權合法性造成不可避免且無法挽回的損害，以及美軍介入台海偶發衝突的可能是不穩定的。

陸克文分析，北京預測華府不會打一場沒有勝算的戰爭，認為不成功的軍事行動會讓美國失去名聲與地位，「但大陸沒算入另一個完全相反的可能性，即為美國一旦無法捍衛其在戰後長久支持民主盟友，對華府也是一大災難，特別是美國在亞太盟友的觀感，讓他們可能會認定其所依賴的美國承諾毫無價值，最終自己與陸打交道」。

(中時新聞網)