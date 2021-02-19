人多久應該排便一次？澳洲醫學專家特納（Zac Turner）給出意外答案，指出次數、頻率不是問題，最重要的是有沒有「持續一致」（consistency）。

英國《太陽報》（The Sun）報導，澳洲一名患者日前詢問澳洲醫學專家特納自己的排便問題，指出自己一天排便一次，友人一天排便3次，擔憂自己的次數不對。

對此，特納回應，沒有所謂的健康的排便次數，關鍵在於有沒有「持續一致」。他說一輩子每天上3次廁所的人，和每2天才上一次廁所的人沒有什麼不同，「只要你保持一致，就沒有什麼好擔心的。」

此外，特納也建議民眾蹲馬桶時不要急著結束，「花點時間上廁所」，而且身體應該坐直，不要彎腰滑手機。

專家建議以蹲坐的姿勢排便較健康。

他也指出愈來愈多人家中廁所都有馬桶腳凳，他說上廁所時把腳踩在腳凳上，研究顯示以這種蹲坐姿勢上廁所最健康。

另外如果排便頻率出現變化，他建議民眾記錄一下每天吃進去的食物及進行的運動，他說飲食及運動是影響排便頻率的2大因素，他建議規律攝食纖維豐富的食物，例如蘋果、酪梨、豆類、花椰菜等。

特納指出，糞便反映腸道狀況，所以正常的糞便應該要像是光滑或破裂的香腸，並且呈現棕色，因為紅血球已經在體內被分解。

如果民眾的糞便一直都呈現堅硬、結塊，或者是水水的、完全呈現液體狀，他建議民眾去看醫生，如果糞便中有血絲，或是呈現黑色、咖啡渣狀，他建議民眾立即就醫。

(中時新聞網)