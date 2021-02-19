【回憶殺】一代歌王齊秦從19歲踏入演藝圈，叱吒歌壇多年，在樂界佔有一席之地，而他的情史也是轟轟烈烈，本有機會和情纏多年的女神王祖賢共組家庭，卻因為舊愛方美芳爆出和他有私生子告吹，時隔17年過去，齊秦和小24歲的嫩妻婚姻幸福，還擁有了可愛的女兒，也終於讓這段往事塵封。

齊秦當年進入歌壇時，有個歌手女友方美芳，隨著齊秦越紅，她的情緒也越失控，到最後還以死相逼，齊秦也提出分手，之後在電影《芳草碧連天》中，他親自挑選了當年19歲的王祖賢作為女主角，一開始2人互不對盤，然而在一次聚會後，齊秦趁著幾分醉意要王祖賢吻他，而女方也真的照做了，1987年，2人悄悄展開了地下情。

王祖賢和齊秦一開始互看不順眼，後來卻愛得轟轟烈烈。(資料照)

齊秦後期和王祖賢愛得高調，還一起出席金曲獎頒獎典禮。(資料照)

音樂才子和一線女演員的戀情備受矚目，卻讓2人一直承受著高壓，只好對外宣稱分手，然而長期各忙各的，戀情也真的慢慢轉淡，王祖賢愛上了富商林建岳錯當小三，被傷得徹底，獨自到加拿大療傷，而齊秦在這時打電話送暖，2人再度舊情復燃，甚至論及婚嫁，這時方美芳卻帶著齊秦的私生子方偉跳出來，索要巨額贍養費，讓一直被蒙在鼓裡的王祖賢氣得切斷2人關係。

方美芳帶著兒子控告齊秦涉嫌惡意遺棄。(資料照)

齊秦如今和小24歲的老婆孫麗雅如今感情甜蜜。(圖/翻攝自微博)

齊秦和王祖賢分手後，藉由工作來麻痺自己，2005年他遇見了小24歲的富二代女友孫麗雅，婚後他對老婆無微不至的照顧，2011年更迎來了女兒齊心出生，2014年又在台灣生下了兒子，一家四口幸福快樂，齊秦也將方偉送到美國唸書，試著彌補兒子的童年遺憾，鐵漢歌王從此多了幾分柔情。

(中時新聞網)