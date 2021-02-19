海巡艦艇的塗裝新增TAIWAN字樣引起各種討論，總統府證實是總統蔡英文的指示，並表示這是「更清楚的辨識、更安全的執法」。是否真如此先擺一邊，然而隨海巡艦出海的蔣爭台小隊長，他不幸於2月3日在海上殉職，也是為守護海疆而犠牲，但是告別式卻沒有得到足夠的重視。
國民黨葉毓蘭委員特別到台東送蔣爭台小隊長的最後一程，並在自己的臉書上發表一篇記念文，表彰葉小隊長一生為國效力的過程，在海巡艦隊服勤間，執行過台菲、澎湖、西南海域、東、南沙海域、中西太平洋公海遠洋漁業等公海巡護任務。近幾年來更肩負海巡外交任務，遠渡斐濟、吉里巴斯、帛琉、馬紹爾等國，近三年來又執行穩鵬號漁船海上喋血救援案、緊急救難案等國家安全重要任務，勞苦功高。
蔣小隊長到今年7月即到可退役享清福的的年歲，卻因近來台海形勢緊張，海巡署的巡護任務倍增，蔣小隊長仍在年前出勤，十幾天的東南沙巡護工作，卻不曾想到是最後一趟任務，艦艇預計在二月五日抵台，但蔣小隊長竟在二月三日罹難。
在告別式上，前來致意的人物們，似乎僅有海巡署的相關長官，包括海巡署署長周美伍、海委會主委李仲威，以及艦隊分署分署長謝慶欽等人，至於藍綠政治人物，好像也只有葉毓蘭委員在場，想到葉委員總是被「愛台灣網友」各種出征，遭受各種無理批評，然而有多少「愛台灣網友」真正關心過這些在第一線流血流汗的衛台英雄呢？要是真的愛台灣，應該踴越參與軍警工作才是。
葉毓蘭委員臉書：
蔣爭台的一生充滿傳奇。
父親是來自四川的榮民，母親是排灣族美女，父親過世時，他才四歲，他和五歲的哥哥爭光（現任金峰鄉長）被經國先生安排進入退輔會的慈母育幼院照顧，七年後才回鄕，國中畢業後就讀陸軍第一士官學校，開始其先軍、後警之公職生涯。
士校畢業後，他奉派海軍陸戰隊,曾參與國家安全局敵後工作人員訓練學員第一名結業，以及加入海軍陸戰隊最優秀的黑鷹(衣)特勤隊,因擁有跆拳道四段、莒拳道六段及射擊特等射手等絕技，又是左營國家訓練中心百十高欄及四百中欄儲訓國手、深海潛水教練(二星執照) 、中華民國水上救生協會救生員教練等資格的特勤教官,傳授教導國内無數軍警等特戰人才。
蔣爭台退役後投考警察専科學校警員班第142期水警班開始將近三十年的水警生涯，當然，他的特殊戰技專長，被警政署選編納入至保安警察第一總隊維安特勤隊，成為維護國内治安反恐怖、反劫持、反暴力勁旅的重要成員，82年底時值内政部警政署保安警察第七總隊成立海上特勤隊，蔣爭台被徵召回任並擔任特勤教官，指導操船、射擊、攀降、潜水等各項專業技能。
102年調至海巡直屬船隊迄今，平時執行台菲、澎湖、西南海域、東、南沙海域、中西太平洋公海遠洋漁業等公海巡護任務。近幾年來更肩負海巡外交任務，遠渡斐濟、吉里巴斯、帛琉、馬紹爾等國，近三年來又執行穩鵬號漁船海上喋血救援案、緊急救難案等國家安全重要任務，勞苦功高。
蔣爭台#原本計劃今年七月退休，但是鑑於邇來台海形勢緊張，海巡署的巡護任務倍增，蔣小隊長勉力在年前出勤，十幾天的東南沙巡護預計在二月五日抵台，二月三日就不幸往生。
今天的告別式有排灣族習俗，也有天主教儀式，更有蔣小隊長昔日的長官同僚以及兄長，敘述他精彩的一生。行政院長、海委會主委的獎章、褒揚令，無比隆重的覆旗儀式，都無法抹去我目睹遺孀哀慟逾恆，耳聞孤女淒厲呼叫爸爸時的震撼。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。