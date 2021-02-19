前高雄市長韓國瑜去年被罷免後就幾乎銷聲匿跡，今年過年前曾韓營幕僚曾透露，韓可能在年後復出，復出將以公益之旅為主，但具體形式為何？復出是否另有所圖？前高雄市新聞局長王淺秋、台南市議員謝龍介，上《中天》節目透露原因。資深媒體人陳揮文則詢問韓國瑜，是否有想清楚這3件事？第一，2020敗選原因想清楚沒？第二，陸軍(韓粉)只剩2018一半、缺乏空軍困境如何突破？第三，如何避免成為黨內箭靶。

前高雄市長韓國瑜。(圖/本報資料照)

《中天》政論節目主持人王又正18日在其主持的「正常發揮」探討「韓國瑜是否可能復出」，節目邀請韓營幕僚、前高雄市新聞局長王淺秋，台南市議員謝龍介、資深媒體人陳揮文，一同討論該議題。

王又正提到，經多方消息彙整後，據了解，韓國瑜復出起手式公益行程，將主打「莫忘世上苦人多」，整體流程主要以探訪特殊兒童、單親媽媽、社福機構及弱勢族群，並會結合在地政治人物、地方耆老等。而原先規劃是在一月份就要出來，但因岳父逝世，而改推遲到2月後舉行。

王又正也整理出幾個藍營支持者好奇和關心的事情，第一，做公益是否會像先前一樣有新聞畫面或直播？王淺秋說，這件事她有詳細問過韓市長團隊這方面問題，但目前團隊還在規劃中，還沒有做最後確認，但並不希望有媒體去打擾這些社福機構、引起過多的騷動和困擾，應該會以相對低調的方式進行。

前高雄市政府新聞局長 王淺秋。(圖/本報資料照)

至於專業團隊規劃是如何安排行程？王淺秋說，因為韓市長夫人李佳芬過去在高雄市府任內，也做過不少公益活動，在運作上有一定的熟悉度，了解公益團隊的需求，並不會像競選團隊那樣，但仍會有基本的安排。

至於做公益所需要的社福資源，韓市長團隊該如何取得？王淺秋指出，目前會以各方響應的資源為主。她說，若有人登高一呼呼籲幫助弱勢團隊，她相信以台灣人的愛心暖流一定可以造成另外一種不同的迴響，而不是只有政治議題。

謝龍介則說，其實韓市長在2018年選後，力挺他的五虎將文山伯和一部分幕僚，就默默幫韓市長從南高屏開始，陸續做公益，目前已經做了一年多，卻幾乎沒聽他們提起過，是因為復出之旅，被報成新聞後，才因而曝光。謝龍介還說，韓團隊幕僚對韓國瑜「莫忘世上苦人多」的理念都相當認同，因為做公益並非是幫韓也不是幫自己，而是施與受之間，在有能力的時候，多幫助他人一點。

國民黨台南市議員 謝龍介。(圖/本報資料照)

謝龍介還透露，上次他去雲林找韓國瑜，有聽出韓國瑜對台灣的前途感到非常憂慮，也因此，他(韓)和趙少康數度見面，對當前國民黨內部、兩岸關係、中美台三角關係局勢憂心，盼趙出來開創新局。

對於韓復出，陳揮文想問韓市長，是否真想清楚2020是怎麼輸的？從2018韓流大贏，再到2020輸幾百萬票，贏局玩到輸，有檢討出真正原因嗎？

陳揮文分析直言，韓國瑜回雲林半年後，現在「陸軍」鐵韓粉大概只有全盛時期的一半，穿雲箭不能再發了。第二，韓國瑜的空軍之一「中天電視台」不見了，中天被關台，韓國瑜如斷一臂，他相信王又正見證韓流興衰，也很清楚其中原因。

韓國瑜2019年9月，曾在新北市三重舉辦大造勢。(圖/本報資料照)

第三，陳揮文還說，據他了解，韓總統大選敗選後，一些以些微之差落選的黨籍立委和外圍民代，對韓國瑜其實是有怨的，而且人數還不少，韓國瑜是否思考清楚，復出後要面對的黨內攻防，避免成為箭靶，這也非常重要。

謝龍介。(圖/中天新聞畫面)

王又正直言，韓國瑜要救國民黨，他相信不會單純只有做公益，但是必須「避免成箭靶」，他舉前總統馬英九為例，馬英九能成為黨內一方之霸，沒人敢嗆他，就是因為他在黨內有完整的經歷歷練又是乾乾淨淨的傳統型政治人物。但韓國瑜特質就不是這樣，若真想救黨，就應該不要讓自己成為黨內箭靶。

(中時新聞網)