現今社會監視器已成為自保的必備之物，事件發生時釐清真相更是不可或缺，但有時錄到的畫面也會讓人直呼不可思議。一名母看自家監視器，發現大門玻璃上映照著一個女鬼，還猛盯著鏡頭，嚇到不敢回家，真相曝光後確認網友全笑翻。

男網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出照片，表示朋友家大門裝了一支監視器，朋友媽媽透過手機遠端監看監視器畫面時，卻發現大門玻璃上出現一個恐怖長髮女鬼身影，且死盯著鏡頭看，還露出可怕微笑，嚇到不敢回家。

朋友媽媽看到監視器畫面出現一個長髮女鬼，死盯著鏡頭看，嚇到不敢回家，事後才知道只是白色輪胎倒影。(圖／爆廢公社公開版)

事後家人放大一看，才發現大門玻璃反射的鬼影，實際上竟然只是一輛白車的輪胎映在鏡子上而已，讓媽媽好不容易安心，但傳到臉書也讓數千網友笑翻。

不少人紛紛留言：「其實還真的滿像的」、「我一看也以為是女鬼」、「遠看真的很可怕」、「我看好久才知道是白車的輪胎XD」、「大過年的就這樣快被嚇死」。

(中時新聞網)