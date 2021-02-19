國民黨政策會專員呂謦煒踢爆高雄市文化局在《文化高雄》月刊上使用大陸簡體字，高雄市文化局回應稱是參考古字設計。呂謦煒在臉書回應表示，其實《文化高雄》月刊封面上就使用了一個大大的大陸簡體字，高雄市文化局根本是公然說謊！

呂謦煒指出，其實《文化高雄》月刊封面使用的「腾」字，就是不折不扣的簡體字！這無疑是打臉了高雄市文化局聲稱是「參考古字設計」的說法。高雄市政府，就是在公然說謊！

呂謦煒重批，高雄市文化局面對外界一而再再而三的指責，居然輕描淡寫的說「是參考古字設計」。同一本書，從「爱」到「腾」，明明就是大陸的簡化字，為什麼要「硬ㄠ」說成是古字？高雄市政府難道是一個說謊也不打草稿的政府，覺得人民不會思考、不會查證？還是說，民進黨從上到下就是這麼一個雙標又傲慢的政黨？

呂謦煒並提出四點質疑：第一，文化局使用的這個字體就是「方正剪紙字體 簡體」，為什麼高雄市文化局要使用簡體字的字型？第二，如果真的是使用這款字型，取得合法授權了嗎？如果取得授權，方正字型是隸屬北京市方正集團，為什麼高雄市文化局要不遠千里，使用北京的字型？你們是跟北京買字型授權嗎？還是你們根本沒有授權？第三，台灣已經有許多優秀的創作者設計並推出優秀的字型，相信其中亦不乏藝術或古體設計，為什麼捨此取彼，非要用大陸設計的字體的不可？高雄市文化局不是更應該鼓勵台灣本地的創作者，推廣最正宗的中華文化嗎？第四，大陸現在使用的簡化字，許多字也都號稱是採用古字設計，比如塵(尘)、雲(云)。文化局的這種說法，是在為背離傳統中華文化的簡體漢字「洗白」嗎？

呂謦煒不滿稱，明明綠營當初批評國民黨執政時期的市政府用「待轉區」的日本簡體字（還不是大陸的字喔，是日本的字）罵得多大力，現在面對陳其邁市府公然使用簡體字，卻完全惦惦不出聲。為什麼可以這麼雙重標準？

(中時 )