有位網友分享，近日買刮刮樂中了百萬大獎，卻被老闆點名要求分紅，讓她頓時沒有頭緒。(摘自Dcard)

中大獎後該給彩券行分紅嗎？許多人不曾想過這個問題，因為根本未受到財神眷顧。不過有位網友分享，近日買刮刮樂中了百萬大獎，卻被老闆點名要求分紅，讓她頓時沒有頭緒。對此，一位網友就說「刮不中店家會包安慰獎給我嗎？」讓3千多人讚爆。

「今天刮刮樂刮中100萬」，原PO於18日在Dcard上透露，中獎後彩券行老闆要求原PO要包紅包給他們，但她不知道到底是要包多少，只好發文詢問網友行情。原PO指出，中獎的時候老闆很激動還加了line，怕若不包，「會不會密我？」笑稱這是個甜蜜的負擔。

對此，不少網友指出，其實沒有規定說中獎後一定要包紅包給店家，更有人神回，「我刮不中店家會包安慰獎給我嗎？」讓3千人讚爆。不過網友指出，店家主動要紅包的確會造成反感。「不一定要包吧，店家沒理由討吃紅啊」、「為什麼要包？覺得店家趁機敲竹槓」、「這種的絕不要包，還主動跟你要真的很不要臉」、「這種事情本來就沒有一定要，你不想包就不要包，願意包給店家也只是開心給人家吃紅，有包就不錯了店家沒理由強求」。

不過也有網友提出另一觀點，認為中獎還是要包紅包，畢竟是「這間店」提供的刮刮樂才中獎的，去別間刮可能就沒有這100萬了。「要是我會意思意思包個6000元吧，當作感謝店家有這100萬刮刮樂的存在讓我能中獎。」但他也指出，老闆自己要求分紅感覺並不是很好，會讓人感到強迫，有壓力感。

最後，原PO表示，由於家人認為中獎後應該要分享喜悅，所以還是包給老闆6000元，員工一人2000元。她坦言這是第一次中這麼大的獎，原來中獎後其實不用包，一切都只是心意問題。

(中時新聞網)