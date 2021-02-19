日本蒼龍級潛艦撞上香港貨輪受損

近期日本海上自衛隊蒼龍（Soryu）級潛艦上浮時撞上香港籍貨輪，引起國際關注亞太地區各國潛艦日益頻繁的活動，參與其中的包括美、中、俄、日、韓、澳與台灣的潛艦，由於潛艦一向是各國最隱密的武器之一，其性能與活動極少對外公開，更增加亞太地區水下角力的神秘與風險性。在美中的印太戰略對峙之際，海上的航行自由與演習頻率與規模持續升高，水下的潛艦活動亦同步增加，這意味著磨擦、對峙與意外事故將更趨頻繁。

日本蒼龍級潛艦採用絕氣推進式(AIP)技術，被稱為是全球最安靜的潛艦，如果不是發生意外或主動現身，很難發現它的存在。由於潛艦隱密的特性，各國皆不公布其活動訊息，因此蒼龍級潛艦的事故更令人猜測是否有不為人知的內情。事發時又正好是美國雙航母在南海軍演期間，日本防衛省只簡單就此事故致歉，未進一步公開事故細節，尤其啟人疑竇。

日本蒼龍級潛艇在四國島附近上浮時撞上香港貨輪，造成通訊設備損壞、中央升降舵折斷、艦橋受損，還被迫航行到手機訊號可及之處才成功傳出受損訊息。（圖／新浪網）

據日媒報導，海上自衛隊的蒼龍級潛艇是在四國島附近高知縣海域從水下上浮時，撞上一艘裝載鐵礦的香港散貨輪，造成通訊設備損壞、中央升降舵折斷、艦橋受損，還被迫航行到手機訊號可及之處才成功傳出受損訊息，可謂窘態畢露。日海上自衛隊官員還說，「可能是艦員操作聲納失誤所致」。

日方透露的原因很難令人信服，這麼大一艘潛艇在航行時的聲納探測作業不是只有一個人操作，錯誤的訊息與操作方式不會沒有主管或同僚發現而造成重大災情。因此也有媒體與分析認為，蒼龍潛艦很可能是在頻繁操作一些高難度的演習動作時發生失誤而撞船，網上的軍迷還猜測，潛艦可能貼近貨船底部做匿蹤操演，以至發生嚴重碰撞。

據外媒BBC指出，日本海上自衛隊不只擁有靜音性能最佳潛艦，其水下作戰能力在世界各國海軍中亦名列前茅。尤其是蒼龍級潛艦也一直被大陸做為模仿與參考的對象，並把它當作美日聯盟在對抗中國時的利器。加上事故當時又值美方進行雙航母演習，更引人猜測日本潛艦與美軍演習之間的關係。

蒼龍級是常規動力潛艦，排水量2950噸，是全球最大的絕氣推進式潛艦。其特性是驅動時可更長時間不依賴空氣，連續下潛時間更長，隱蔽性較佳。其艦身還有吸納聲波塗層與隔音設計，加上用特殊鋼材打造，能深潛至500米，傲視全球絕大多數潛艦。多年前澳洲曾打算購入蒼龍級，雖然最後沒有成案，改買了法國短鰭梭魚級潛艦，但澳洲仍對蒼龍級讚譽有加。台灣據說也曾表達過興趣，但最後因潛艦國造政策而作罷。印度則仍在評估中。

亞太地區對蒼龍有興趣者，多半是為應對大陸近數十年來海軍力量的快速擴張，解放軍的船艦不只是數量增加，其技術與配備更是突飛猛進，讓包括美國在內的亞太地區國家都感受到威脅，以及隨著太平洋島嶼主權爭議而來的軍事壓力。

軍事專家指出，與日本有東海釣魚島主權爭議的中共海軍，目前已至少有50艘以上的現代化潛艦，近幾年尤其部署了多艘新式潛艦，日本只能以蒼龍級來與之對抗。目前解放軍也在其原有的常規動力潛艦中試驗絕氣推進式技術，甚至已發展出更新的無軸泵推技術，具有更優良的靜音效果。

目前在亞太地區活動的潛艦來自美、俄、中、日、韓、澳，未來還會有包括台灣在內的新型潛艦加入，太平洋海域的水下角力日益激烈已經成為現實。而潛艦活動愈頻繁，發生意外事故或磨擦的機會也愈多。尤其在南海、東海、台海的海面上的已經箭拔弩張，水下活動更是少不了，未來真正造成軍事危機的，很可能就是這些平時看不見也聽不到的水下猛獸所造成。

(中時新聞網)