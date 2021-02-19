高鐵速度快、靠站少，比起台鐵車程要快上許多，雖然票價要2倍以上，依舊受到想要省時的民眾青睞。不過一名網友日前表示，自己返鄉搭高鐵，搭過這次後再也不會搭第二次，曝光自己理由後引發鄉民論戰。

網友在PTT發文，表示之前春節返鄉時，看到高鐵台北到台中票價700多元，卻只需要一個小時多一點，比起客運跟台鐵要快上許多，覺得划算就購票搭乘，也的確很快就到了台中新烏日站。

原PO接著表示，到了新烏日站後，叫了計程車回家，沒想到這一趟就要500多，只跟自己高鐵票價差200元，兩樣加起來花了更是快1300元，直呼「以後不搭了」。

PO文貼出後，引發網友正反論戰，有網友讚同原PO：「同意，不知道為何高鐵站都好偏僻」、「高鐵站公車、接駁車都超難等」、「所以我都坐客運啊，直接到市區」、「除了台北高雄，高鐵站都離都市很遠...」、「搭高鐵加上接駁費用和時間，並不比台鐵快多少，錢卻多很多」、「某些縣市真的寧可搭台鐵也別搭高鐵，超不方便」。

但也有人反駁：「其實你可以轉台鐵啊，比小黃省很多」、「高鐵的價值是在長距離運輸，台灣設太多站了，變得跟一般火車沒兩樣」、「烏日火車站就在旁邊啊兄弟」、「只能耐心等中捷了，之後會好很多」、「會搭高鐵的基本上已經不在乎錢了吧」。

(中時新聞網)