2022年台北市長選戰，外界都認為，將由國民黨立委蔣萬安對上衛福部長陳時中。國民黨台北市議員李明賢表示，各家民調顯示蔣萬安出馬勝算高，但從內部智庫民調來看，蔣萬安與陳時中是伯仲之間，再加上陳時中有執政優勢，蔣萬安選情並沒有那麼樂觀。

李明賢接受香港媒體《中評社》專訪時表示，一般都認為在台北市的盤勢是藍大於綠，但其實據他的觀察、台北市藍綠選民結構一直在改變、很有彈性，藍綠幾乎已是五五波了，大多數的選民都是中間選民，極端支持者較少。

李明賢分析認為，依照民進黨在全台板塊坐穩4成5的情況下，在野黨一分裂就是民進黨得利，民進黨在2014年與柯文哲整合的模式，或許可以參考；2022年選舉，國民黨無法迴避跟民眾黨合作，在野黨分裂是讓民進黨得利。

李明賢指出，台北市長選戰中，國民黨必須提出最有勝算的人選，否則應不像外界預期的那麼樂觀。各家民調上看起來蔣萬安的勝算最高，但內部智庫的民調來看，蔣萬安與陳時中是伯仲之間，若再加上未來施打疫苗、防疫成功等因素，選舉沒有一定贏的，畢竟民進黨掌握執政資源、媒體優勢，很容易就能形塑一個讓人很樂觀的態勢。

至於63席台北市議員的選舉盤，李明賢指出，國民黨很多年在台北市都沒有過半，若國民黨2022年能維持29席已是高標。當年大環境對民進黨十分不利，包括一例一休、東廠事件等；但現在民進黨的破口還沒破那麼大洞，對在野黨相對來說，就是比較艱困。

(中時新聞網)