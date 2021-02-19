為了解飲食介入對於大腦認知退化的影響，哥倫比亞大學歐文醫學中心組成的研究團隊，隨機選取逾200名50歲至75歲的健康成年人，並分為4組進行為期12週的實驗。結果發現，包含可可、茶、紅酒、洋蔥、韭菜、青花菜與漿果類食物，其中的黃烷醇(flavanols)有助於強化學習能力與記憶力。不過，專家也警告巧克力雖含有可可，但加工過程導致黃烷醇的破壞，已無助於提升記憶力與學習表現。

相關研究成果已刊登於2021年2月份的期刊《科學報導》上。論文中指出，隨著世界人口老齡化，因年齡成長而導致記憶力下滑，造成社會與個人成本不斷的上升。面對此一問題，學界將大量心力集中在生活方式與飲食介入的研究，試圖預防、延遲因年齡成長而導致認知能力的下降。

現有神經解剖學的研究，發現認知衰老與前額葉皮質與海馬迴有關。為驗證這兩個區域與衰老是否真的具關聯性，以及食物介入的影響，研究團隊在2016年至2018年間，共篩選了2,589名潛在參與者。隨後的篩檢中，僅526位符合實驗條件，其中約368人同意參與實驗，最後僅211人完成實驗。

依據黃烷醇的攝取量，參與者共分為4組，安慰劑組(可可黃烷醇攝取量為0)、低攝取量組(可可黃烷醇攝取量每天260毫克)、中等攝取量(可可黃烷醇攝取量每天510毫克)與高攝取量(可可黃烷醇每天攝取770毫克)。

所有參與者在研究開始與結束時，都必須進行3種認知測驗，以評估思考與記憶力。第一項實驗為排列學習測驗，參與者須記憶不同排列的字母，並於打亂後重新排序。第二項實驗為種類排列測驗，參予者須記憶不同物體的圖像，並將之排序。第三項實驗為物體辨識實驗，為針對大腦海馬迴內齒狀迴區域的測驗，齒狀迴與情節記憶形成有關。隨後，研究團隊隨機抽取58人進行磁振造影(MRI)。

結果發現，補充可可黃烷醇對於與海馬迴相關的排列學習與記憶力與所幫助；至於齒狀迴區域，黃烷醇並無法增加其血流量。換言之，攝取黃烷醇並無法改善物體辨識表現；即可可的黃烷醇有助於老者回憶起短期記憶中的資訊，但對於物體與圖像的快速識別，則不太有幫助。

研究團隊提醒，巧克力雖然含有可可，但它已是加工食品，黃烷醇的含量較低。另有專家指出，黑巧克力雖然黃烷醇含量較高；卻不是可靠的攝取來源。特別是，加工過的巧克力脂肪與糖分的含量也較高，不太適合大量攝取。

專家還表示，現有研究也沒有完全能預防失智症的方法；不過，定期運動、健康且均衡的飲食、不吸菸與控制血壓、體重，都有助於降低失智的風險。

(中時新聞網)