G7領袖會談 拜登將聚焦應對疫情與中國挑戰 08:042021/02/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜登19日在七大工業國集團領袖會談中，將商討全球對2019冠狀病毒疾病的因應措施，以及為重建全球經濟所做的努力。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮發言人莎琪表示，美國總統拜登19日在七大工業國集團（G7）領袖會談中，將商討全球對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的因應措施，以及為重建全球經濟所做的努力。 莎琪（Jen Psaki）今天說，拜登也將討論投入集體競爭力以應對中國與氣候變遷所帶來挑戰的必要性。 這將是拜登上任以來首場G7會議。G7由美國、英國、德國、法國、日本、義大利及加拿大等七大工業國組成。 美以熱線 雙方將維繫戰略合作關係 經濟復甦強勁 陸高收債 投資價值佳 (中央社) #拜登 #領袖會談 #美國 #工業國 #全球 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川規拜隨 美日印澳延續四方會談 04:102021/02/19 國際大事 時碩 今年營收拚成長雙位數 04:102021/02/19 證券．權證 陸港觀盤－資金行情 優選高成長股 04:102021/02/19 全球財經 油價連日大漲 能源類股 將破繭而出 04:102021/02/19 投資理財 疫情正面發展＋美債殖利率快速反彈 2021年金價 恐歸於平淡 04:102021/02/19 投資理財 美商會示警 Ｇ２脫鉤 美半導體業會傷很重 04:102021/02/19 財經要聞 工商社論》台灣主導半導體產業自主供應鏈此其時矣 04:102021/02/19 財經要聞 海巡加TAIWAN 無助維權 04:102021/02/19 時論廣場 車用晶片缺貨 白宮致函求助台灣 04:102021/02/19 焦點要聞 復甦前景樂觀 亞股潛利大 04:102021/02/19 投資理財 美將支付WHO逾2億美金會費 04:102021/02/19 國際大事 國際熱門新聞 澳前總理：習欲10年內統一台灣 但忽略一大關鍵 - 國際 多久大便一次才算正常？專家曝意外答案 - 國際 度過驚險11分半鐘 美國毅力號探測器 成功登陸火星 - 國際 影》川普飯店瞬間夷為平地 畫面曝光了 - 國際 美研究發現不只好吃 更有助於提升學習表現的美食 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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