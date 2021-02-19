白宮發言人莎琪表示，美國總統拜登19日在七大工業國集團（G7）領袖會談中，將商討全球對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的因應措施，以及為重建全球經濟所做的努力。

莎琪（Jen Psaki）今天說，拜登也將討論投入集體競爭力以應對中國與氣候變遷所帶來挑戰的必要性。

這將是拜登上任以來首場G7會議。G7由美國、英國、德國、法國、日本、義大利及加拿大等七大工業國組成。

(中央社)