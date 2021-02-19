毅力號成功降落火星，傳回火星表面照。(圖/美聯)

美國太空總署（NASA）今天宣布，經過將近7個月航行後，火星探測器「毅力號」（Perseverance），成功登陸火星表面，為調查火星是否曾經有生命存在踏出重要一步。除了毅力號外，大陸的火星探測器天問一號和阿聯酋希望號，也都前往火星探測，三國在外太空，進行一場高科技國力競賽。

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9 — NASA (@NASA) February 18, 2021

毅力號在台灣時間今天 (19日)凌晨4點55分，成功降落火星。NASA指出，在毅力號進入火星大氣層後11分半鐘，成功接收到它的信號，首張傳回的照片證實探測器成功着陸耶澤羅隕石坑（Jezero Crater），接下來將進行為期兩年收集岩石樣本任務，目標在2030年將樣本送返地球化驗，以確定火星上是否存在或曾經存在過類似地球上的生命。此外，毅力號也會測試其他技術，包括從火星稀薄的二氧化碳環境抽取氧氣。

毅力號計畫造價27億美金，2020年7月30日於美國佛羅里達州，由「宇宙神5型」火箭搭載升空，是美國太空總署第九次的探索火星任務。

NASA今天在毅力號進入火星大氣層後11分半鐘，成功接收到它的信號。毅力號降落火星表面的探索任務能否成功，就要看探測器能否撐過被研究人員形容為恐怖的降落過程。火星計畫研究人員表示，探測器進入下降降落這段過程，被稱為「恐怖七分鐘」，因為從火星大氣層頂端，到順利降落到火星表面，大約需要七分鐘，所有步驟都得要正常執行，才能安全降落。

七分鐘到底多恐怖？研究人員說，毅力號首先將以時速一萬九千公里高速進入火星大氣層，外層隔熱罩得經得僅高達攝氏1300度的高溫考驗，下墜過程中，降落傘打開緩降，到毅力號降落到預定地點，這段過程NASA人員完全無法監控，過去所有送上火星的機器，有50%的機率都會失敗，所以難度非常高。

(中時新聞網)