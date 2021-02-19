44歲女星蕭淑慎有著性感火辣的身材，加上精湛的演技深植人心，未料她卻在前途大好之際，爆出吸毒事件，重創演藝事業。她近年積極復出，經常在節目上分享自身往事，她日前提到在服刑時，每當父母探監，總是擺臭臉給他們看，甚至情緒失控飆罵，如今相當懊悔。

蕭淑慎（左）是父親的掌上明珠。（圖／報系資料照）

蕭淑慎近日在《單身行不行》節目上談到過往經歷，她透露入獄服刑期間的前5個月，爸媽都會去探監，但她從未給他們好臉色看，加上態度也不好，她甚至壓抑不住情緒破口大罵，「我電話一拿起來，我就開始劈哩啪拉一直罵」。

蕭淑慎坦言對自己行為相當後悔。（圖／翻攝自單身行不行YouTube）

蕭淑慎還透露，會客時間如果是15分鐘的話，「我可能就要罵個13分鐘、12分鐘」，剩下的時間，她就交代母親要買或是準備什麼日常用品給她，媽媽就會趕緊拿起手中單子和她確認，希望能讓蕭淑慎在服刑期間少受苦。

蕭淑慎坦言對自己行為相當後悔。（圖／翻攝自單身行不行YouTube）

如今蕭淑慎回想起來相當羞愧，她認為爸媽一趟路那麼遠，花了不少交通時間來探望，「就是想聽聽看，我在裡面好不好什麼的，結果不是，都是聽到我在罵人」，蕭淑慎坦言，父母也沒欠自己什麼，對當時的行為感到很自責、懊悔。

蕭淑慎不孕的原因，竟然是祖先不希望她有孩子。（圖／翻攝自小明星大跟班Youtube）

而蕭淑慎與小15歲丈夫梁軒安結婚3年多，肚皮卻一直沒有動靜，稍早她在《小明星大跟班》上透露，自己婚後流產2次，她事後也透過各種求子方式還是沒辦法順利懷孕，甚至尋求法師協助時被直接表示，「你們家有一代祖先不喜歡小孩，所以不希望你有孩子」。

除此之外， 蕭淑慎去年年初自爆得了癌症，十二指腸內長了8.5公分的惡性腫瘤，雖然有動了手術，但是她還是要維持7年的超音波與電腦斷層追蹤，她自認現階段活下去比較重要，只好放棄當媽媽的念頭。

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(中時新聞網)